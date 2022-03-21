CHP cephesinden belediyelerle ilgili yeni teklif

CHP cephesinden yerel yönetimlerle ilgili yeni bir hamle geldi. CHP'li isimlerin belediyelerin gelirlerinin düştüğü gerekçesiyle söz konusu kaynakların artırılması konusunda bir kanun teklifi hazırladığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin gelirlerinin artırılması için hazırladıkları 8 maddelik kanun teklifini, bugün TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. CHP Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin gelirlerinin artırılması için hazırladıkları 8 maddelik kanun teklifini, bugün TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

"BELEDİYELERİN MALİ YAPILARININ GÜÇLENDİRİLMESİ ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR"





CHP Milletvekili Burhanettin Bulut ile Mecliste basın toplantısı düzenleyen Torun, kanun teklifine ilişkin bilgi verdi."6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni Meclis Başkanlığına sunduklarını aktaran Torun, CHP'li belediyelerin kaynaklarının kesildiğini belirtti.Yerel yönetimlerin, iktidarın artan baskıları ve mali zorluklar altında vatandaşa hizmet mücadelesi verdiğini söyleyen Torun, belediyelerin en önemli gelir kaynağı olan genel bütçe paylarının 2012'den bu yana değişmediğini, öz gelirlerinin ise bu iktidar döneminde yüzde 55'ten yüzde 40'lara kadar gerilediğini söyledi.Seyit Torun hayat pahalılığı, döviz kurlarındaki yükseliş ve temel girdi maliyetlerindeki artışların belediye bütçelerinde erimeye yol açtığını belirterek, belediyelere, ihtiyaç duyduğu gelirin sağlanmasının anayasal bir hak olduğunu dile getirdi.Torun, "Belediyelerin kamu hizmetlerini herhangi bir aksamaya yol açmadan sürdürebilmesi, vatandaşlara ucuz, etkin ve hızlı hizmet verebilmesi için mali yapılarının güçlendirilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir" dedi.