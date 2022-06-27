Samanyolu Haber /Gündem / CHP cephesinden 'siyanür skandalı' açıklaması /27 Haziran 2022 19:43

CHP cephesinden 'siyanür skandalı' açıklaması

Erzincan İliç’teki altın madeninde yaşanan siyanür sızınrısı skandalı konusunda bir mesaj paylaşayan CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "1,7 milyar dolarlık yatırım sahibinin 16 Milyon TL ile caydırılamayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Erzincan İliç’te siyanür sızıntısı olan Anagold Madencilik firmasının faaliyetlerinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından durdurulmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öztunç’un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“İliç için faaliyetten men sorumuz sonrasında, Bakanlık durdurma kararı verdi. Sürecin takipçisiyiz. 1,7 milyar dolarlık yatırım sahibinin 16 Milyon TL ile caydırılamayacağını biliyoruz. Geçici göstermelik yaptırımlarla algı yönetimi yapmasına izin vermeyeceğiz.”
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