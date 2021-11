CHP cephesinden yeni 'helâlleşme' açıklaması

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" videosuyla ilgili gelen eleştirilere "Yapılan yolsuzluklar, usulsüzlükler, hukuk dışı işlemler, işlenen suçlar kimsenin yanına kâr kalmayacak." diye yanıt verdi.





Konuyla ilgili Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan CHP'li Erkek, “Helalleşme ayrı, hesaplaşma ayrı" ifadelerini kullandı. Erkek devamında, "İktidarla, Saray’la helalleşmek diye bir konu yok. Yapılan yolsuzluklar, usulsüzlükler, hukuk dışı işlemler, işlenen suçlar kimsenin yanına kâr kalmayacak.” diye belirtti.





Erkek şunları söyledi:





“Sayın Genel Başkanımızın helalleşme yolculuğundan söz etmesi bir barış çağrısıdır. Toplumun her kesimi acılar yaşadı. Her kesimin yaraları var. Başkalarının acılarını hissetmezsek onları anlayamayız. Türkiye’nin barışa, birlikteliğe ihtiyacı var. İktidar 20 yıldır bu toplumu kutuplaştırıyor. İnanç farkından etnik aidiyet fakından kutuplaştırıyor. Ötekileştiriyor. Düşmanlaştırıyor. Farklılıklar üzerinden toplumu bölüyor. Halk artık bundan bıktı. Biz ise kucaklaşmayı, barışı sağlamayı, 83 milyon bir arada yaşamayı hedefliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sık sık vurguladığı gibi biz CHP olarak farklılıkları zenginliğimiz olarak görüyoruz ve barış içinde bir arada yaşamak istiyoruz. Bunun için geçmişi deşmek, yaraları kanatmak değil gelecek için toplumsal barışı kurmak istiyoruz. Bu ülkede her kesim acılar yaşadı, yaralandı. Aleviler, Kürtler, Romanlar, emekçiler, yoksullar hemen her kesimin acısı, yarası var. Biz bu gerçeklerle yüzleşmek, bizim de hatamız varsa onu kabullenmek ve barışı sağlamak istiyoruz. Toplumsal kesimlerle helalleşmek bu anlamdadır. Yoksa iktidarla, Saray’la helalleşmek diye bir konu yok.”





"USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK YAPAN ELBETTE SORGULANACAK"





“Hesap sorma, hesaplaşma konusu elbet ayrı. Usulsüzlük, yolsuzluk yapan ihaleye fesat karıştıran, kamu kayaklarını kullanırken kamu zararı meydana getiren herkes elbette sorgulanacak, hesap sorulacak. Meclis’te araştırma komisyonları kuracağız. Sayıştay raporlarının hepsi Meclis’e gelecek. Denetim organları görevini yapacaklar. Kamu zararları elbette tahsil edilecek. Konusu suç olan eylem ve işlemler yargıya taşınacak. Bürokraside sadece aldığı emri uygulayanlar sorumlu olacak da, o emri veren bakan da cumhurbaşkanı da sorumlu olmayacak mı? Elbette olacak. Yapılan yolsuzluklar, usulsüzlükler, hukuk dışı işlemler, işlenen suçlar kimsenin yanına kâr kalmayacak.”