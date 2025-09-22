CHP, Çerçioğlu için 'görevi kötüyü kullanmak'tan suç duyurusunda bulunacak!

Yıllarca çatısı altında siyaset yaptığı CHP'den istifa edip aniden AKP'ye geçerek herkesi şoke eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gündemden düşmüyor. Son olarak Çerçioğlu'nun "Devlet arkamda, iktidar elimde" diyerek tutuklatma planı yaptığı iddia edilen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çerçioğlu'nun meclisi yönetme biçiminin hukuka aykırı olduğunu belirterek, eylül ayı meclisi kararlarına itiraz edeceklerini açıkladı.





'MECLİSİ SABOTE EDİYOR'

Günel, bu eylemlerin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğunu ve Özlem Çerçioğlu ile ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Toplantının başından itibaren yok sayıldıklarını belirten Günel, "Özlem Çerçioğlu meclisi hukuksuz bir şekilde, yani belediye meclisi çalışma yönetmeliğine ve Belediye Kanunu’na aykırı olarak yönetmeye çalışmış; başaramayınca da yine hukuksuz bir şekilde ertelemiştir. Meclis Başkanı olarak asli görevi, meclisi yasalara uygun şekilde yürütmek iken, meclisi sabote eden bir irade ortaya koymuştur" dedi.





'OY SAYILMADAN KABUL EDİLMİŞ SAYILDI'

Ömer Günel, "Yasal olarak Grup Başkanvekili olarak kesintisiz söz hakkına sahip olmama rağmen bu hakkım gasp edildi. Grubumuzun vermek istediği önergeler hukuksuz şekilde gündeme alınmadı" ifadesini kullandı. Oylamalarda da usulsüzlük yapıldığını söyleyen Günel, "Gündemdeki konuların oylamasında Meclis Başkanı hızlıca ‘kabul edenler, etmeyenler’ diye sordu. Oylar sayılmadan kabul edilmiş sayıldı ve bir sonraki gündem maddesine geçildi. Grup Başkanvekili olarak hem şahsımın hem de grubum adına oyumuzu yüksek sesle dile getirmemize rağmen yok sayıldık" diye konuştu.





'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANDI'

Tüm bu hukuksuz işlemler nedeniyle Eylül ayı meclisine itiraz ettiklerini ifade eden Başkan Günel, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak irademiz gasp edilmiştir. Ayrıca bu eylemler, Danıştay kararlarına göre görevi kötüye kullanma kapsamındadır. Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı da Özlem Çerçioğlu ve tüm ilgili kişiler hakkında suç duyurusu yapacağız" dedi.