CHP, Çin aşısıyla ilgili sözleşmesinin belgesini paylaştı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sinovac aşısının tedariği hakkında sözleşmeye ulaştıklarını açıkladı. 50 milyon doz için anlaşıldığı belirten sözleşmede 25 milyon dozun teslim edilmediğini belirten Öztrak hükûmete, "Bu sözleşme gereği, Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye’ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede? Şubat sonuna kadar teslim edileceği söylenen 50 milyon doz aşıdan, teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için hangi işlemi yaptınız?" diye sordu.





Öztrak CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında, "Son olarak bugüne kadar defalarca kez sorduğumuz, Ama Hükümet tarafından açıklanmayan Çin aşısıyla ilgili sözleşmenin bilgilerine ulaştık. (Sözleşme belgesi -13) Bu belgeye göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sinovac şirketi ve Keymen İlaç San. ve Tic. AŞ ile Bu sözleşmeyi imzalamış. 24 Kasım 2020 tarih ve 2020-991 numaralı sözleşme. Buna göre; Sözleşmenin yüklenici firmaları Sinovac Life Sciences Co. LTD. Ve Keymen İlaç San. ve Tic. AŞ. Gümrük kayıtlarında da Sinovac aşılarında, Bu şirket ithalatçı gözüküyor." dedi.





"Erdoğan Şahsım Hükûmeti’nin Daha önce reddettiği Çin aşısıyla ilgili gerçekler konusunda bir belge sunacağız"

Öztrak şu ifadeleri kullandı:





Milletimize, Erdoğan Şahsım Hükûmeti’nin Daha önce reddettiği Çin aşısıyla ilgili gerçekler konusunda bir belge sunacağız. Biz AK Parti gibi randevuları, Çizgi film göstermek için değil, milletimizin gerçeklerini anlatmak için veriyoruz.





"Çin aşısıyla ilgili sözleşmenin bilgilerine ulaştık"

Son olarak bugüne kadar defalarca kez sorduğumuz, ama Hükümet tarafından açıklanmayan Çin aşısıyla ilgili sözleşmenin bilgilerine ulaştık. (Sözleşme belgesi -13) Bu belgeye göre, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sinovac şirketi ve Keymen İlaç San. ve Tic. AŞ ile Bu sözleşmeyi imzalamış.





24 Kasım 2020 tarih ve 2020-991 numaralı sözleşme. Buna göre; Sözleşmenin yüklenici firmaları Sinovac Life Sciences Co. LTD. Ve Keymen İlaç San. ve Tic. AŞ. Gümrük kayıtlarında da Sinovac aşılarında, Bu şirket ithalatçı gözüküyor.





"Aracı firma için 'Yok' diyenler yalan söylüyormuş"

Demek ki biz “Aracı firma var ” derken doğru söylüyormuşuz, “Hayır, yok” diyenler de yalan söylüyormuş. Yüklenici firma Koronavirüs aşısını, Devlet Malzeme Ofisi’ne KDV hariç 12 dolardan satmayı taahhüt ediyor. Söz verilen aşıların; İlk partisi 31 Aralık 2020’de olmak üzere Birer ay arayla, 20 milyon doz + 20 milyon doz + 10 milyon doz şeklinde Teslim edileceği belirtiliyor. Böylece 2021 yılı Şubat ayı sonunda, Toplam 600 milyon dolar karşılığında, 50 milyon doz aşının teslim edileceği sözleşmede hükme bağlanmış.





Ancak gümrük kayıtlarından 24 Mart 2021 tarihine kadar 25 milyon 113 bin 484 doz aşının teslim edilebildiği anlaşılıyor. Sağlık Bakanı da 13 Nisan 2021 tarihinde, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Bu tarihe kadar, 26 milyon doz Sinovac aşısının tedariğinin gerçekleştirildiğini” açıklamıştı.





Sağlık Bakanı 12 Nisan’da yaptığı açıklamada ise 4,5 milyon doz da Biontech aşısının ülkemize geldiğini söyledi. Yani toplasanız 29 milyon doz aşı yapar. Yapılan aşılar ortada, Bugüne kadar Türkiye’de 14 milyonu birinci doz, 10 milyonu ikinci doz olmak üzere, Küsuratları dahil 24,5 milyon doz aşı uygulandı. Elde topu topu 4,5 milyon doz aşı var. Bunu gören Bakan geçtiğimiz günlerde de, “Aşı tedarikinde önümüzdeki iki ay sıkıntı var” deyiverdi.





Ama saraydan zılgıtı yiyince sert bir u dönüşü yaptı. Erdoğan inşallahla, maşallahla bir aşı tedarik takvimi açıkladı, daha önce Nisan ayı için söz verdiği yerli aşı için de “Bana söz verdiler, eylül-ekimde üretime geçilecek” dedi. Tüm dünya aşı tedariki ve çeşitlendirmesi için, Sözleşmeleri geçtiğimiz yıl tamamladı…





"Teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için hangi işlemi yaptınız?"

Bunlar ise hâlâ “inşallah” diyerek aşı kovalıyorlar. Şimdi bazı soruları sormak istiyoruz. Sorularımızın muhatabı, Artık yalancı çoban durumuna düşmüş Sağlık Bakanı değil, Sorularımızı DMO’nun ilgili kuruluşu olduğu Hazine ve Maliye Bakanı'na soruyoruz: Tarihini, sayısını ve özet bilgilerini verdiğimiz Bu sözleşme gereği, Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye’ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede? Şubat sonuna kadar teslim edileceği söylenen 50 milyon doz aşıdan, teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için hangi işlemi yaptınız?





Sözleşmeye aykırı şekilde teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için bu sözleşme kapsamında hangi yaptırım ya da yaptırımlar uygulandı? Bu aşı meselesinin en başında, “Keymen İlaç aracı firma değil, Sadece lojistik süreci yürütüyor” demiştiniz. Sonra aracı olduğu ortaya çıkan bu firmanın Teminat bile veremediği görülüyor. Sinovac, ilk 1 milyon doz aşıyı hibe diye göndermişti. Sonra bunu Keymen adına DMO’ya teminat versin diye gönderdiği, Keymen’in de aşıyı devlete parayla satarak Aldığı 12 milyon doları, DMO’ya teminat ve diğer masraflar için yatırdığı ortaya çıktı. Bu teminat ne oldu?





Firma edimini zamanında yerine getirmediği için el kondu mu? Bu aşılar gelmediyse, Gecikmenin gerekçesi ne? Bir teminatı bile veremeyen firmaya, Koca ülkenin sağlığını nasıl emanet edebildiniz? Bu konuda bir soru önergesini Milletvekilimiz Sayın Murat Emir verecek, Bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de takipçisi olacağız."



