CHP 'DDK Kanununu' AYM'ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi'ne Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Devlet Denetleme Kurulu'na her kademe ve rütbedeki kamu çalışanına görevden alma yetkisi veren kanunun iptali için başvuruda bulundu.



Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, başvurunun ardından AYM önünde konuştu.



"Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'na denetimsiz sultanlara verilebilecek bir yetki verdiler. Aslında DDK aracılığıyla bu yetkiyi Cumhurbaşkanı kullanacak. Daha evvel bunu düzenleme içinde vermişlerdi. Meclis'te yaptığımız müzakerelerle bunu kapsamdan çıkarmıştık. Ancak AKP artık Meclis'in temayülündeki centilmenlik anlaşmalarını dahi hiçe sayacak bir hadsizlik içerisinde. Bunu Meclis'in çalışma sistematiği açısından son derece sakıncalı olarak görüyoruz. Çünkü daha evvel anlaşarak kapsamdan çıkardığımız aydı düzenlemeyi daha sonra yeniden bir torba kanununun içerisine koydular ve DDK'ya ilişkin 3 ayrı maddeyi geçirdiler" ifadelerini kullandı.