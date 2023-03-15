Seçimlere sayılı günler kala partilerin aday listeleri hazırlanmaya başladı. Bu kapsamda adaylık başvurularının başladığı CHP'de sürpriz isimler konuşuluyor. Sanatçı Candan Erçetin’in ile adaylık için ön görüşmenin yapıldığı öne sürülürken, Türkan Elçi ile diyalog devam ediyor...



Milletvekili aday adaylığı sürecinin başladığı CHP’de adaylık için sürpriz isimler konuşuluyor. Sanatçı Candan Erçetin’in adaylık için ön görüşme yaptığı iddia edilirken Türkan Elçi ise diyaloğun sürdüğünü bildirdi.





Birgün'de yer alan habere göre; 14 Mayıs TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri için çalışmalarını sürdüren CHP, çok sayıda sürpriz isimle milletvekili adaylığı için görüşme gerçekleştiriyor.





CANDAN ERÇETİN DE LİSTEDE

Edinilen bilgiye göre, milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu kapsamda “sanatçı kontenjanı”ndan Candan Erçetin’i aday olarak göstermeyi tartışıyor. Erçetin’in yetkili isimlerle ön görüşme yaptığı ancak kesin karara varılmadığı iddia edildi.





CHP’nin gündemindeki bir diğer isim, Arzu Çerkezoğlu oldu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Çerkezoğlu’nun ismi, önceki dönemde de adaylık için geçmişti.





Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’yi de adaylık için düşünen CHP’nin bu kapsamda Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği ancak Elçi ile de görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Türkan Elçi de görüşmelerin sürdüğünü ve yakın zaman içerisinde açıklama yapılacağını ifade etti.





MISRA ÖZ DE ADAY OLABİLİR

CHP’nin adaylık teklifi götürmeyi planladığı bir diğer ismin ise Mısra Öz olduğu iddia edildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TCDD'nin ihmalleri nedeniyle meydana gelen tren kazasında oğlu Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz’ün kabul etmesi halinde CHP listelerinden milletvekili adayı olabileceği öne sürüldü. Öz, eşi ve oğlunun yaşamını yitirmesinin ardından verdiği hak arama mücadelesi ile gündeme gelmişti.