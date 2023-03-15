Samanyolu Haber /Gündem / CHP’de adaylık için sürpriz isimler /15 Mart 2023 20:35

CHP’de adaylık için sürpriz isimler

Milletvekili aday adaylığı sürecinin başladığı CHP’de adaylık için sürpriz isimler konuşuluyor. Sanatçı Candan Erçetin’in adaylık için ön görüşme yaptığı iddia edilirken Türkan Elçi ise diyaloğun sürdüğünü bildirdi.

SHABER3.COM

Seçimlere sayılı günler kala partilerin aday listeleri hazırlanmaya başladı. Bu kapsamda adaylık başvurularının başladığı CHP'de sürpriz isimler konuşuluyor. Sanatçı Candan Erçetin’in ile adaylık için ön görüşmenin yapıldığı öne sürülürken, Türkan Elçi ile diyalog devam ediyor...
Milletvekili aday adaylığı sürecinin başladığı CHP’de adaylık için sürpriz isimler konuşuluyor. Sanatçı Candan Erçetin’in adaylık için ön görüşme yaptığı iddia edilirken Türkan Elçi ise diyaloğun sürdüğünü bildirdi.

Birgün'de yer alan habere göre; 14 Mayıs TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri için çalışmalarını sürdüren CHP, çok sayıda sürpriz isimle milletvekili adaylığı için görüşme gerçekleştiriyor.

CANDAN ERÇETİN DE LİSTEDE
Edinilen bilgiye göre, milletvekili aday listeleri konusunda çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, bu kapsamda “sanatçı kontenjanı”ndan Candan Erçetin’i aday olarak göstermeyi tartışıyor. Erçetin’in yetkili isimlerle ön görüşme yaptığı ancak kesin karara varılmadığı iddia edildi.

CHP’nin gündemindeki bir diğer isim, Arzu Çerkezoğlu oldu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Çerkezoğlu’nun ismi, önceki dönemde de adaylık için geçmişti.

Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’yi de adaylık için düşünen CHP’nin bu kapsamda Diyarbakır milletvekilliğini önerdiği ancak Elçi ile de görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Türkan Elçi de görüşmelerin sürdüğünü ve yakın zaman içerisinde açıklama yapılacağını ifade etti.

MISRA ÖZ DE ADAY OLABİLİR
CHP’nin adaylık teklifi götürmeyi planladığı bir diğer ismin ise Mısra Öz olduğu iddia edildi. 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde TCDD'nin ihmalleri nedeniyle meydana gelen tren kazasında oğlu Arda Sel ve eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz’ün kabul etmesi halinde CHP listelerinden milletvekili adayı olabileceği öne sürüldü. Öz, eşi ve oğlunun yaşamını yitirmesinin ardından verdiği hak arama mücadelesi ile gündeme gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP’de adaylık için sürpriz isimler Sonraki Haber >>

Gökhan Zan: Nasıl insanlarsınız!

Gökhan Zan: Nasıl insanlarsınız!

Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı

Belediye başkanı sel bölgesinde yuhalandı

Şanlıurfa ve Adıyaman sele teslim!

Şanlıurfa ve Adıyaman sele teslim!

Trabzon Of'da AKP ve Erdoğan'a şok

Trabzon Of'da AKP ve Erdoğan'a şok

Mafyaya ortak olan bakan yardımcısı Serim Meclis'te gündeme getirdi

Mafyaya ortak olan bakan yardımcısı Serim Meclis'te gündeme getirdi

Pakistan: İmran Han'ın destekçileriyle polis arasında çatışma

Pakistan: İmran Han'ın destekçileriyle polis arasında çatışma

Yağışlar deprem bölgesinde hayatı daha da zorlaştırıyor

Yağışlar deprem bölgesinde hayatı daha da zorlaştırıyor

Şanlıurfa’da yoğun bakımı su bastı

Şanlıurfa’da yoğun bakımı su bastı

CHP Malatya İl Başkanı'na polisin yanında yumruklu saldırı!

CHP Malatya İl Başkanı'na polisin yanında yumruklu saldırı!

Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:56:34