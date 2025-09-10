CHP’de ‘Beykoz’ depremi: 3 isim istifa etti

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki konserlere ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Beykoz Belediyesi’ne soruşturma başlatmıştı.





Soruşturmada Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 20 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ iddiasıyla 27 Şubat’ta gözaltına alınmış ardından Köseler tutuklanmıştı.





YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Görevden alınan Alaattin Köseler’in yerine belediye meclis üyesi Özlem Vural Gürzel seçilmişti. Köseler’in kısa süre önce tahliye edilip yeniden tutuklamasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gürzel, tehdit ve baskıya maruz bırakıldığını, parti içinde bir çözüm sunulmadığını öne sürdü.





AKP’li, MHP’li meclis üyelerinden destek gördüğünü söyleyen Gürzel “Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim” dedi.





Gürzel’in ardından CHP'li üyeler Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da partisinden istifa etti.





'SAHİPSİZ HİSSETTİM'

CHP'li Uğur Gökdemir yaşanan sürecin kendisini çok yıprattığını söyleyerek hakkında açılan davalarda yalnız bırakıldığını belirtti.





Bağımsız meclis üyesi olarak yola devam edeceğini söyleyen Gökdemir “Her akşam haberlerde yer alırken omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim" diyerek istifasını duyurdu.





AKP'YE Mİ GEÇECEKLER?

CHP'li üye Murat Uzun ise “Yoluma halkın iradesini ve Beykoz'un çıkarlarını önceleyen bir çizgide devam edeceğimi kamuoyuna ilan ediyorum” diyerek partisinden istifa etme kararı aldığını duyurdu.





İstifa eden isimlerin AKP'ye geçeceği iddiası kulislerle konuşulmaya başlandı.



