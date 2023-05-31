Samanyolu Haber /Politika / CHP’de grup başkan vekillerini Kılıçdaroğlu seçecek /31 Mayıs 2023 22:02

CHP’de grup başkan vekillerini Kılıçdaroğlu seçecek

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçimlere yönelik değerlendirmeler sürerken, parti içerisinde üç başkanvekilliği için seçim yapılmayacağı kararlaştırıldı. Kılıçdaroğlu'nun seçeceği grup başkanvekillerinden birisinin kadın vekiller arasından belirlendiği öğrenildi.

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Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri tartışmaları devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti içerisinde sıkıntı yaratmaması için üç grup başkanvekilini kendisinin belirleyeceği öğrenildi. Grup başkanvekilliği için parti içerisinde seçim yapılmayacak.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ İÇİN GEÇEN İSİMLER

Kılıçdaroğlu grup başkanvekili olarak bir kadın milletvekilini belirledi. Buna göre, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal grup başkanvekili olacak. Önceki dönemlerde de grup başkanvekilliği yapan Özgür Özel, yeniden aynı göreve getirilecek.

Diğer üyelik için İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilleri Zeynel Emre ile Gökhan Günaydın ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal arasından bir isim belirlenecek. Bu isimlerin adaylık için başvurdukları öğrenildi.

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un da TBMM Başkanvekilliği için CHP Genel Merkezi’nde başvurduğu öğrenildi.
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