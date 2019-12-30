CHP de ''Hayır'' diyecek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya tezkeresini görüşmek için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu.





Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, "Ülkemizin çıkarları bakımından niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu anlattık." dedi. Ancak CHP'nin fikri değişmedi.





ÇEVİKÖZ: MECLİS'E GELECEK TEZKEREYE OLUMSUZ BAKIYORUZ





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ünal Çeviköz, görüşme sonrasında kameraların karşısına geçerek, "Biz Suriye'de karşı karşıya olduğumuz sıkıntıların bir de Libya'dan kaynaklanan şekilde Türkiye'nin gündemine gelmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.





Özellikle Türkiye'nin Libya'daki vekalet savaşlarına taraf olmasını ve Müslüman kanının dökülmesine taraflardan birinin yanında yer almasını kabul etmeyeceklerini belirten Çeviköz, "Libya’ya asker göndermek çatışmaların çapını genişletir. Önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek tezkereye olumsuz bakıyoruz." dedi.



TÜRKİYE ÇATIŞMANIN TARAFI OLAMAZ!

Çeviköz; Mısır, Birlşeik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler çatışmada taraf tutarak bir bakıma Türkiye'yi de karşı tarafta yer aldığı takdirde karşılarında bir hasım olarak görmeye hazırlandığını dile getirdi.

Türkiye'nin dış politikada savrulduğunu belirten Çeviköz, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile doğrudan devlet başkanları arasında yürütüldüğünü söyledi.

"Benzer bir dış politikanın bu defa da iktidarın ihvanla ilgili Libya’da da sürdürmeye gayret edeceği anlaşılmaktadır." diyen Çeviköz, "Bunu doğru bulmuyoruz. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde biz önümüzdeki günlerde yüze Meclis’e gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu muhalefetin Libya tezkeresine "evet" oyu vermesi için ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.





MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İYİ PARTİ'YE DE GİDECEK





Çavuşoğlu, CHP lideri ile yaptığı görüşmenin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de Libya'ya asker gönderilmesini görüşmek için parti genel merkezine ziyarette bulunacak.





Çavuşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi'ne ziyarette bulunmayacaklarını, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendilerine bir mesaj gönderdiğini söyledi.





Çavuşoğlu, Bahçeli'nin mesajında, "Bizim zaten tutumumuz belli, bize gelerek vakit kaybetmelerine gerek yok, diğer siyasi partilere giderek bilgilendirmelerde bulunsunlar." dediğini aktardı.



