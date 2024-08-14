Samanyolu Haber /Politika / CHP’de 'İBB başkanı kim olacak?' krizi! 'Tatlıya bağlandı' /14 Ağustos 2024 09:21

CHP’de 'İBB başkanı kim olacak?' krizi! 'Tatlıya bağlandı'

CHP’de Ekrem İmamoğlu sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimin görev alacağı üzerinden başlayan tartışma dün CHP’li belediye başkanları toplantısında gündeme geldi. Toplantıda konuşan İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik belediye başkanlarından projelere odaklanmalarını istedi.

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Gerçek Gündem'den Altan Sancar'ın haberine göre Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Paris’te gazeteci Oray Eğin’in “Bir buçuk sene sonra İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?” sorusuna “Gayet hazırım” diye karşılık vermiş ve CHP’de yeni bir tartışmanın fitili ateşlenmişti. Dedetaş’ın açıklamaları sonrası İBB için adı geçen isimlere yenileri eklenmişti. Tartışmalar devam ederken, dün İmamoğlu ve Çelik İstanbul’daki CHP’li belediye başkanları ile her ay düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda CHP’li belediyelerin projeleri ve birlikte yapılacak işler ele alındı. Toplantının bir bölümünde Dedetaş’ın açıklamaları sonrası içeride yaşanan tartışmalar gündeme geldi. Tartışmaları ‘Yersiz’ olarak nitelendiren İmamoğlu, CHP’li başkanların tecrübeli siyasetçiler olduklarını, aralarında AKP’den belediye kazanan isimler olduğunu hatırlatarak işlere ve projelere odaklanılmasını istedi. İmamoğlu basına bu yönde verilecek demeçlerden kaçınılmasını, zorunda kalınır ise de tartışma yaratmaktan kaçınılmasını istedi.

Toplantıda konuşan Çelik ise CHP’li belediyeler için ‘Bizim en büyük gücümüz birliğimiz’ diyerek ayrışma olmaması gerekliliğine vurgu yaptı. Çelik ayrıca CHP’nin oy oranlarındaki artışı hatırlatarak “Her şey yolunda giderken hepimiz daha dikkatli olmalıyız. Bundan sonraki aşamada daha güçlü projeler ile atak yapacağız. Bütün gündemimiz bu olmalı, bizi aşağı çekecek her şeyden uzak duralım” dedi.

Konuya ilişkin konuşan Sinem Dedetaş, amacının bir tartışma başlatmak olmadığını söyledi. Dedetaş kamuoyunun bu gündemle meşgul olması nedeniyle üzüntü duyduğunu da dile getirdi.
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