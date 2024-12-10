CHP’de kritik Suriye toplantısı!

CHP lideri Özel, geride kalan hafta sonunda Suriye’de Esad yönetiminin düşmesi ve Şam’ın ele geçirilmesinin ardından bölgedeki gelişmeleri düzenli olarak takip eden dış politika ve savunma kurmaylarından telefon üzerinden bilgi aldı. CHP de son gelişmeler üzerine partinin yeni yol haritasını çıkartmak için harekete geçti. Bu kapsamda bugün CHP’nin hem milli güvenlikten hem de dış politikadan sorumlu danışma kurullarının Özel başkanlığında partinin genel merkezinde toplanacağını öğrenildi.





'ÇOK PARÇALI YAPI RİSKLİ'

Suriye’deki gelişmelerin zaten başından beri düzenli olarak takip edildiğinin altını çizen kurmaylar, CHP’nin gelişmelere bakışına ilişkin net bir çerçevenin de bugün yapılacak toplantı sonrası çizileceğini söyledi. Son gelişmelerle ilgili ilk ve taze gözlemlerini paylaşan kurmaylar; bölgede grupların egemen hale gelmesinin Türkiye açısından riskli olduğunu söyledi. Türkiye için Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması gerektiğini söyleyen kurmaylar, çok parçalı bir yapının riskli olabileceğine dikkat çekti.





‘SIĞINMACILAR DÖNECEK Mİ BİLİNMİYOR’

Suriye’de kalan devlet yetkilerinin sözlerine ve HTŞ’den gelen “geçiş süreci” açıklamalarına vurgu yapan CHP kurmayları, barış içinde bir geçiş süreci yaşanması gerektiğini kaydetti. Tüm bu tartışmalar olurken Türkiye’nin yine sadece dış politika gündemine sıkışmaması gerektiğini söyleyen CHP kurmayları “İktidar yine bu gelişmelerden kendine başarı hikayesi arayacak. İç politika malzemesi yapacak. Propagandasını bu çerçeveden yürütmeye çalışacak. Oysa bölgede ciddi bir belirsizlik var. Sığınmacılar bu belirsizlikten ülkelerine dönecek mi dönmeyecek mi bilinmiyor."” diye konuştu.





‘PARTİ GÖRÜŞÜ TOPLANTI SONRASI ÇIKACAK’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısını da anımsatan kurmaylar, Bahçeli’nin çağırısının bir anlamı kalmadığını çünkü PKK ve YPG’nin bölgede ayrı hareket ettiğini söyledi. Bu görüşlerin partinin kurumsal açıklaması olmadığının altını çizen kurmaylar, asıl kurumsal görüş için de CHP lideri Özel’in danışma kurullarıyla yapacağı toplantı sonrası paylaşılan açıklamanın beklenmesi gerektiğini vurguladı