CHP’de kritik toplantı

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.



Kılıçdaroğlu’nun konuşmasıyla başlayan toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel’in seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptığı belirtildi. Toplantıda ayrıca genel seçimler dolayısıyla daha önce bir yıl ertelenen kurultay takvimi de ele alındı.



PM’nin, kurultay takvimine ilişkin yeni Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) tam yetki verdiği öğrenildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’yi açıklamasının ardından toplanacak kurul, kurultay takvimini belirleyecek.