CHP’de kriz derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na yakın vekillere tırpan

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) iç hesaplaşma tüm hızıyla sürüyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay sürecindeki tutumu ve parti içindeki yeni denge arayışı, siyasi kulisleri yeniden hareketlendirdi. CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu’nun ihraç edileceği iddialarını kesin bir dille yalanlarken; Meclis’te yaşanan dikkat çekici gelişmeler, tansiyonun düşmediğini ortaya koydu.





KOMİSYONLARDAN SESSİZCE ALINDILAR

Parti kulislerine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyip Kemal Kılıçdaroğlu’na açıkça sahip çıkan dört milletvekili, Meclis’teki uluslararası komisyon görevlerinden sessiz sedasız geri çekildi. CHP Meclis Grubu’nun, söz konusu vekillere herhangi bir bilgilendirme yapmadan Meclis Başkanlığı ile doğrudan iletişime geçtiği öne sürüldü.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre görevden çekilen vekillerin, bu durumu AK Partili komisyon başkanlarından öğrendikleri ifade ediliyor.





Komisyon görevlerinden alınan isimler şöyle:





Sevda Erdan Kılıç (İzmir): Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi

Mahir Polat (İzmir): Akdeniz İçin Demokrasi (AND) Parlamentosu

Ali Öztunç (Kahramanmaraş): Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul): Parlamentolar Arası Birlik Grubu





'KONUŞMAYIN, BEKLEYİN' TALİMATI

8 Eylül’e ertelenen CHP kurultaylarının iptali davası sonrası, Kılıçdaroğlu cephesinden gelen ilk mesajlar dikkat çekti. Eski genel başkanın, süreci soğutmak istediği, kamuoyuna yönelik açıklamalardan uzak durmayı tercih ettiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine, “Genel Merkez hakkında konuşmayın, tartışmalara girmeyin, sükûnetle bekleyin” mesajı verdiği öğrenildi.





'İHRAÇ YOK, TABAN CEVABINI VERİR'

Parti tabanında Kılıçdaroğlu’nun ihracı yönünde sesler yükselse de CHP Genel Merkezi, bu yöndeki iddiaları reddetti. Genel Merkez kaynakları, “Kemal Bey’in disipline sevki ne konuşuldu ne de gündemimizde. Bu süreçte taban kendi değerlendirmesini yapar” görüşünü dile getirdi. Örgütlere de “Nezaket sınırlarının dışına çıkılmaması” yönünde uyarılar yapıldığı aktarıldı.





İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU ÇATLAĞI DERİNLEŞİYOR MU?

Son gelişmeler, parti içinde Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin sistemli biçimde pasifize edildiği yorumlarını güçlendiriyor. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine destek vermeyen vekillere yönelik bu hamle, CHP’de yeni bir hizalanmanın sinyalini veriyor.





Kurultay takvimi, disiplin süreçleri ve Meclis içindeki görev değişiklikleriyle birlikte, CHP’deki iç mücadele önümüzdeki günlerde daha da sertleşebilir.