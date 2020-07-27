CHP’de kurultay sonrası neler değişecek

CHP 37. Olağan Kurultayı, bugün sabaha karşı Parti Meclisi (PM) seçimlerindeki ilk sonuçların ortaya çıkmasıyla sona erdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “İktidar kurultayı” dediği süreçte, CHP tabanı temsilcisi 1356 delege tarafından yeni parti yönetimi için mesajlar verildi. Türkiye’de yapılacak olası erken seçimlere partiyi hazırlayacak ve iktidar cephesine karşı ittifakı oluşturacak CHP yönetimi şekillendi. CHP Parti Meclisi üyeleri önemli ölçüde İstanbul teşkilatından gelen isimlerden oluştu ve bu durum parti yönetimine Canan Kaftancıoğlu-Ekrem İmamoğlu etkisi olarak yorumlandı.







CHP PM, 60 kişiden oluşuyor ancak bunun 8 üyesi genel başkan tarafından önerilmiş adaylar arasından Bilim, Kültür ve Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçiliyor. Dolayısıyla delegeler tarafından çarşaf listeden 52 PM üyesi seçimi yapılıyor. Parti tüzüğü uyarınca yüzde 33 cinsiyet kotasıyla yüzde 20 gençlik kotası uygulandığı için CHP PM’de 20 kadın üye ve 12 genç üye bulunması hedefleniyor.









CHP PM seçiminde resmi olmayan sonuçlar itibariyle mevcuttaki 35 üye sandalyesini korudu ve 25 üye de yeni isimlerden oluştu. Bu isimlerden 33 üyenin milletvekili olduğu PM’de, tabanın değil CHP Meclis Grubu’nun ağırlığı ortaya çıktı. CHP PM’de en az 11 üye Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi dışından seçimi kazandı.





CHP’de dış politika kime teslim edilecek?





Kılıçdaroğlu’nun bugüne değin partiyi birlikte yönettiği Merkez Yönetim Kurulu’ndan (MYK) 4 isim delegelerden gerekli oyu alamadı. Ahmet Ünal Çeviköz’ün 278 oyla, Aykut Erdoğdu’nun 499 oyla, Tuncay Özkan’ın 477 oyla ve Yıldırım Kaya’nın 495 oyla PM’ye seçilememesi nedeniyle artık MYK’da görev alamayacakları kesinleşti.





Emekli Büyükelçi ve deneyimli diplomat Çeviköz’ün artık parti yönetiminde yer alamayacak oluşuyla CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğuna kimin getirileceği soru işareti yarattı. PM seçiminde 844 oyla beşinci sıraya yerleşerek delegelerden ciddi destek alan CHP Parti Örgütü’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın, TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi olması dolayısıyla MYK’da, dış politikaya kaydırılacağı iddiası gündemde. Aynı zamanda İstanbul İl Örgütü Temsilcisi kimliğine sahip Salıcı’nın, dış politikadan sorumlu olması durumunda CHP’de uzun süre sonra Dışişleri Bakanlığı kökenli olmayan dolayısıyla “büyükelçi - diplomat” deneyimi olmayan biri Türk dış politikasını ana muhalefet adına değerlendirecek.









Parti örgütüyle ilişkileri geçmişe dayalı olmaması nedeniyle delegelerden yeterince oy alamadığı yorumlanan Ünal Çeviköz’ün parti genel merkezinde bulunmasını sağlamak amacıyla Kılıçdaroğlu tarafından, “Baş danışman” yapılabileceği konuşuluyor.





CHP Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı koltuğundaki gazeteci kökenli İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkındaysa alternatif ve muhalif medya kuruluşları oluşumlarına verdiği desteğe rağmen İstanbul teşkilatı ve parti tabanıyla anlaşmazlık iddiaları gündemde. Şimdi MYK’da o koltuğa gazeteci kökenli Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un, PM seçiminde 855 oyla üçüncü sırada yer alması itibariyle getirilmesi beklentisi söz konusu.





Öte yandan Eğitim ve Olağanüstü Hal (OHAL) mağdurlarıyla ilgili çalışmalarıyla sıkça gündemde olmasına rağmen Eğitim-Sen kurucusu, öğretmen kökenli Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın da seçilememesi dikkat çekti.





Faik Öztrak CHP Parti Sözcülüğü’nü sürdürecek mi?





CHP PM seçiminde 982 oyla delegelerce liste başı yapılan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, MYK’da Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koltuğunu koruması beklentisi söz konusu. Kılıçdaroğlu’nun, Öztrak’a MYK’da görev vermesinin yanı sıra parti sözcülüğü görevini sürdürmesi konusunda nasıl bir karar vereceği de merak konusu.