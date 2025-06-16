CHP’de Kurultay tartışması! Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na net mesaj

-Artık turbun büyüğü diyemiyorlar. Turbun büyüğü dediği gün gizli tanığın ifade verdiği ortaya çıktı. Güya soruşturma, mahkeme, gizlilik var. Gizlilik bize ve avukatlara var ama yandaş kanallara yok. Akılalmaz bir biçimde saldırmaya devam ediyorlar. Dün yalanı bugün çürütülüyor, bugün yenisi uyduruyorlar.





-Stok video kadar bir şey başına düşmesin de sana bir şey olmasın. Sen düşünsene bunu senin kardeşine, babana, eşine yapılıyor? Haysiyet cellatlarından bir özür duydunuz mu? Milletimize bu kötülüğü şikayet ediyoruz.





-Ne oldu bugün? Allah kimseyi savcılık makamında oturan genç arkadaşın durumuna düşürmesin. Ekrem Başkan anlattı, anlattı, bu mu diye sordu başkan. Oluru var mı bilmiyorum ama gelsin Akın Gürlek kendisi otursun. Nelerin altına imza attırıyorsunuz?





-Ben devlet fikrinin sahibi insanıyız. 10 yaşından beri devlet okuttu, büyüttü beni. Devletin savcısı bu hale düşmez. Yazıklar olsun, bu gencecik insanları özel siyasi vazifeler verip bu hale düşürenlerle... Bugünü unutmam, kimse unutmasın.





Parti içi dayanışmayı artıracak her görüşme olumlu görüşmedir. O görüşmeden sonra bir gün boyunca bir sürü yalan üretilmişti. Ekrem Başkan, 'Mitingler zayıf oluyor, siz de katılsanız' demiş güya.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tutuklanarak görevden alınan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görüşmeye dair "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na 'Kurultay tertemiz' demiş. Ekrem Bey bunu herkesin bir daha duymasını istiyor" ifadelerini kullandı.Özel, "Akın Gürlek" davası sonrası İmamoğlu ile Silivri Cezaevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası yaptığı açıklamada Özel, "Olayları ilk andan itibaren doğrudan yaşayan, takip eden, yaşananları kamuoyuna uygun dille anlatmaya çalışan CHP Genel Başkanı olarak Ekrem Başkan'ın anlattığımda ben dahi unutuyoruz bazı şeyleri. Bu kadar da haksızlık, düşman hukuku, vicdansızlık olur mu? Bu kadar kötülüğü nerede biriktirmiş bunlar, bu kadar kini öğreten yer yok." dedi.Özel şu ifadeleri kullandı:-Bu işin mağduru olmaktan daha kötüsü faili olmaktır. Hiç olmazsa mağduruyuz. Başsavcı üniversiteye acele diyerek baskı yapıyor. Bir görev vermişler beyefendiye Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacak.-Senin bizim evlatlarımıza yaptığını biz size yapmayacağız lafından bugünkü mahkemeyi icat etmişler. Adama ismini söylemek hakaretse neden bu isim var?-Hani 1200 tane cep telefonu, hani kasalardan çıkan paralar? Bir açıklama duydunuz mu? Kasadan sadece bir tane mermi çıkmış. Dolar videosu? Görüntü yoktu, stok kullandık.-Anadolu'da olmayan bir kötülük. Köyümüzde, mahallemizde, evimizde olmayan kötülük. Bu kadar kötülük Konya'nın uçsuz bucaksız tarlalarına ekilse şu kadar çim vermez. Anadolu toprağı bu kadar kötülüğü büyütmez.-Benim merak ettiğim başsavcı, başsavcının altındaki savcı, bu siyasi operasyonu yönetenler bu kadar iftiraya, iktidara muhtaçsınız? Hodri meydan. Gerçeği koyun, yalan olmayan bir şeyi koyun. Bir lira ispatlayamadılar.-Kendini Türkiye'nin en iyi hukukçusu sanıyor ya kara lekesin sen tarihe. Hem mesleğe, hem tarihe. Ellerinizdeki pisliği tertemiz arkadaşlarımıza bulaştıramazsınız. Ekrem Başkan'ın gömleği gibi beyaz gömleklerimizi kirletemediniz, kirletemezsiniz.İmamoğlu trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan genel başkanımızın yapması gereken bir şey var o kurultayı yapan kişi kendisi, talebiyle yöneten kişi benim. Kurultayda bir şaibe görmedim, siz gördünüz mü? Genel başkan demiş, 'Olur mu ben video çektim, kurultayın tertemiz olduğunu söyledim'.Ekrem Bey bunu herkesin bir daha duymasını istiyor. Ben burada TV'lerde partimin haksızca tartışılmasına, önceki genel başkanımızın eleştirilmesine...Çünkü ben burada televizyonlarda partimin böyle haksızca tartıştırılmasına, önceki genel başkanımızın böyle eleştirilmesini işte niye bir şey demiyor diye"Genel Başkan da demiş ki 'Mahkemeye gitmem.' Ekrem Bey diyor ki genel başkanın yönettiği ve talep edip de bana yönettirdiği benim divan başkanı olduğum kurultayda sonrasında bütün delegelerle bir daha geldik 1170 oyla delegeler bunu geçerli oyların tümünü vererek bir kez daha irade tazelediler. Halen daha biz bu haldeyken partinin iktidara yakın müzahir ya da iktidarın lehine kullanılan birtakım kanallarda bu anlamda tartıştırılmasından duyduğu rahatsızlığı ifade ediyor. Ekrem Başkan ile Kemal Bey'in görüşmesi zaten olması gereken bir görüşmedir."E ben en son dün, Babalar Günü'nde görüştüm. Her fırsatta görüşüyoruz Kemal Bey ile. O isterse ben istersem... Burada hiçbir sorun yok. Mesele birtakım Cumhuriyet Halk Partisi'nin karışmasından menfaat uman kişilerin ve onların parti içinde kullandırdık kullandıkları aparatların verdiği hasar bu hasar olmasın istiyor. Ben zaten bu yapılan işlerin sonuç odaklı değil süreç odaklı olduğunu partiyi tartıştırmak için olduğunu görüyoruz. Bu kadar ağır yükümüz, derdimiz, tasamız, mücadelemiz, yasımız varken öyle üç beş tane soytarıya zaten papuç bırakmayız."