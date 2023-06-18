Samanyolu Haber /Gündem / CHP’de kurultayın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılması planlanıyor /18 Haziran 2023 09:41

CHP’de kurultayın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılması planlanıyor

Mayıs seçimlerinin ardından parti içinde 'değişim' tartışmaları yaşanırken kurultayın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılması planlanıyor. Kurultayın ardından parti içerisinde 'değişim' taleplerinin sonuçlanması bekleniyor.

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Mayıs seçimlerinin ardından ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 'değişim' talebi sonrası CHP içerisinde 'genel başkanlık' tartışmaları devam ederken, parti kurultayının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılması planlandığı öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nda yaptığı değişikliğin ardından danışmanlarının da görevlerine son verdi. Yönetimi yeniden yapılandıran Kılıçdaroğlu'nun bazı il başkanlarını da görevden alacağı belirtiliyor. CHP, kurultayı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapıp, parti tabanına mesaj vermek istiyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ‘emanetçi genel başkan' formülünden geri adım atması, değişim sürecinin Kılıçdaroğlu ile devam edeceğini gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yönetimi yeniden tesis etmesinin, bayram sonrasında partideki ‘kavga ve tartışma' görüntüsünü bitirmesi bekleniyor.

Kurultay takviminin başlamasının ardından mahalle, ilçe ve il kongreleri yapılacak. Tüm kongrelerin 15 Ekim'de tamamlanması öngörülüyor. Bu aşamada kurultay delegeleri de belirlenmiş olacak.
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