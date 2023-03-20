CHP’de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'de aday adaylığı başvuru süresinin iki gün uzatıldığını açıkladı. Erkek, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için CHP Genel Merkezi'ne yapılacak olan milletvekili aday adaylığı başvurularının 22 Mart Çarşamba gününe kadar uzatıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.





Muharrem Erkek şu açıklamayı yaptı:





“Bilgilendirme: Yurttaşlarımızın partimize olan büyük teveccühü nedeniyle 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 gün uzatılmıştır. Son tarih 22 Mart Çarşamba günüdür.”



