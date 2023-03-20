Samanyolu Haber /Gündem / CHP’de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı /20 Mart 2023 14:04

CHP’de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

CHP Genel Merkezi’ne yapılan milletvekili aday adaylığı başvuru tarihinin 22 Mart Çarşamba gününe kadar uzatıldığı duyuruldu.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP'de aday adaylığı başvuru süresinin iki gün uzatıldığını açıkladı. Erkek, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için CHP Genel Merkezi'ne yapılacak olan milletvekili aday adaylığı başvurularının 22 Mart Çarşamba gününe kadar uzatıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Muharrem Erkek şu açıklamayı yaptı:

“Bilgilendirme: Yurttaşlarımızın partimize olan büyük teveccühü nedeniyle 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 gün uzatılmıştır. Son tarih 22 Mart Çarşamba günüdür.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP’de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi... Sonraki Haber >>

Naci Görür: "Bizim zamanımızda devlet adildi"

Naci Görür:

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Cevheri Güven yine bombayı patlattı: İşte Erdoğan'ın YSK'daki çetesi!

Milletvekili olmadan böyleyse

Milletvekili olmadan böyleyse

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

AKP'li Özlem Zengin kendi partisine isyan etti

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu

Nebati 'yer kapma' skeciyle yine gündem oldu

Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı

Haluk Levent konserinde ‘hükümet istifa’ sloganı

AKP’li Belediye Başkanı'ndan pişkin açıklama

AKP’li Belediye Başkanı'ndan pişkin açıklama

Hataylı depremzedeler helal etmedi!

Hataylı depremzedeler helal etmedi!

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?

Yusuf Kerim: Ömer amca vekilliği bırakma, çocuklara annelerini kim getirecek?

Jon Pahl, Frankfurt’ta Hizmet Hareketi’ni anlattı

Jon Pahl, Frankfurt’ta Hizmet Hareketi’ni anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:32