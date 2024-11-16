Samanyolu Haber /Gündem / CHP 'demokrasi nöbeti'nde: 'Kayyım atayacağınıza uyuşturucu baronları ile mücadele edin' /16 Kasım 2024 21:15

CHP 'demokrasi nöbeti'nde: 'Kayyım atayacağınıza uyuşturucu baronları ile mücadele edin'

Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyım atanmasına karşı CHP'lilerin başlattığı ''Demokrasi Nöbeti'' sürüyor. Bugünkü nöbette konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kayyum atayacağınıza, halkın iradesine saldıracağınıza, işinizi yapın. Uyuşturucu baronları ile mücadele edin. Esenyurt’un sokaklarını güvenli hale getirin.” dedi. Ayrıca Emir, teğmenler hakkında ihraç talep edilmesine de tepki gösterdi.

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CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi önündeki ''Demokrasi Nöbeti'' devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyım atanmasının ardından başlayan nöbete bugün Giresun Milletvekili Elvan Işıkgezmiş, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri katıldı.

'TÜRKYİE KARA PARA CENNETİ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda süren Demokrasi Nöbeti’nde konuştu. Emir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bakıyorsunuz İstanbul uyuşturucu baronlarının ikametgahı olmuş. Uyuşturucu baronları en rahat ettikleri yere dünyanın her yerinden geliyorlar, İstanbul’da yaşıyorlar. Niye? Çünkü burası uyuşturucu baronları için bir cennet. Burada rahatça yaşayıp, rahatça paralarını yönetiyorlar. Türkiye’de kara para trafiği yönetmek hiçbir sonuç doğurmuyor. Türkiye bir kara para cenneti. Kara paralarını Türkiye’ye getiriyorlar. Soran yok, araştıran yok."

"Zaman zaman yakalanıyorlar veya aralarında bir çatışmaya giriyorlar. Biz de böyle öğreniyoruz. Kayyım atayacağınıza, halkın iradesine saldıracağınıza, işinizi yapın. Uyuşturucu baronları ile mücadele edin. Esenyurt’un sokaklarını güvenli hale getirin. Daha güvenilir, daha yaşanılabilir, kadınlarımızın, çocuklarımızın, şiddete uğramadığı bir hale getirmek sizin göreviniz.

TEĞMENLER TEPKİSİ

Demokrasimize de Cumhuriyetimize de Cumhuriyetimizi kuran Mutafa Kemal Atatürk’ümüze de her gün saldırıyorlar. Onun devrimlerini bir türlü içlerine sindiremediler. Onun ordusuna el uzatmaktan da bir türlü çekinmiyorlar."

"Daha önce de Ergenekon, Balyoz kumpas davaları ile ordumuzu çökertenler, Mustafa Kemal’in askerlerine saldıranlar, onları cezaevine atanlar, bugün “Mustafa Kemal’in askeriyiz” diyen teğmenleri ordudan atmanın peşindeler. Mustafa Kemal’in teğmeniyiz, Mustafa Kemal’in askeriyiz diye yemin eden teğmenler hakkında soruşturma açıyorlar. Disiplin işlemi açılıyorlar. Ve ordudan atmaya çalışıyorlar. Suçları ne bu teğmenlerin? Disiplinsizlikmiş.
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