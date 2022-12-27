CHP’den 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin istifa etmesi için belirlenen süre dün (26 Aralık 2022) sona erdi.



Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak isteyen il, ilçe ve belde başkanları ile yönetim kurulu üyelerinin 26 Aralık 2022 tarihine kadar istifa etmeleri istenmişti.



Milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin istifa edecekleri tarih dün sona erdi. Milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti.



İstifa eden il başkanları ile görev yaptıkları illeri şöyle:



İSMET KARACA – BURSA



KAMİL GÜLMEZ -NEVŞEHİR



ENVER KİRAZ -MALATYA



HİKMET YALIM HALICI – ISPARTA



AYHAN DOĞAN-ERZİNCAN



ALİ ABBAS ERTÜRK-AKSARAY



ÇAĞDAŞ KURTGÖZ-TOKAT



ALİ KARAOBA – UŞAK



MEHMET GÜREL- YALOVA



MEHMET TAHTASIZ -ÇORUM



SERKAN SARI – BALIKESİR



BARIŞ BEKTAŞ -KONYA



İZZET AKBULUT -BURDUR



ADİL AKTAY -MERSİN



ŞEREF BARAN GENÇ-KIRŞEHİR



NAZIM DEMİR- HAKKARİ



ALİ MUSTAFA ÇELİK- TUNCELİ



SERACETTİN BEDİRHANOĞLU-VAN



HÜSEYİN YAŞAR – BATMAN



ÖMER HACISALİHOĞLU -TRABZON



ÖZGÜR YILDIZLI-KOCAELİ



MUSTAFA CEM KAĞNICI-KARAMAN



ATİLA ŞAHİN- ORDU



HASAN RAMİZ PARLAR-HATAY



YALÇIN KARAGÖZ-AFYONKARAHİSAR



FEVZİ PEKCANL-EDİRNE



ALAADDİN GÜNCER-KIRKLARELİ



ALİ ÇANKIR-AYDIN



MUSA SEMİH BALABAN- MANİSA



METİN ÜMİT URAL-ÇANAKKALE



ÜMİT ÖZER- KAYSERİ



ADEM ZEYBEKOĞLU- MUĞLA



DENİZ YÜCEL-İZMİR



SALTUK DENİZ-RİZE



BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU-DENİZLİ



YILMAZ COŞKUN-SİVAS



MEHMET AKİF PERKER- KİLİS



BEDRİ AĞAÇ-GÜMÜŞHANE



AHMET BİBER-ARTVİN



ABDULLAH ÇAKIR-KARABÜK