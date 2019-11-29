Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den Bahçeli’ye EYT tepkisi! /29 Kasım 2019 19:42

CHP’den Bahçeli’ye EYT tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Bahçeli, burada bir sorun olduğunu görüyor ama buna paranın yeterli olmadığını söylüyor. Bunun için de sınır ötesi operasyonu, terörü bahane ediyor. Bu, doğru bir yaklaşım değil" dedi.

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu makamında ziyaret eden Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Barış Pınarı Harekâtı’nı düzenleyen Türkiye’nin NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine” yönelik sözlerine ilişkin soru üzerine Özel, bu açıklamanın müttefiklik ruhuna uygun olmadığını söyledi.  Özel, “Macron'un ifadeleri bir bütün olarak değerlendirilirse hadsizliktir. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırının ötesinde yaşananlarla ilgili Meclisin kararıyla Mehmetçiğimiz özenle bir operasyon yürütmüştür. Macron’un Türkiye'ye karşı yaptığı meydan okuma, müttefiklik ruhuna uygun bir davranış olmamıştır. Bu konuda Macron'un değerlendirmelerini doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz” dedi.

HÜKÜMETE YARADI

Özel, Külliye’ye giden CHP’li ile ilgili tartışmaların ülkedeki ekonomik gündemi unutturduğunu, gerçek sorunların konuşulmamasının hükümete yaradığını savundu. Bu işin failini de bundan en çok yararlananların arasında aramak gerektiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

“CHP bu tartışmayı, Muharrem İnce'nin de açıklamalarıyla geride bırakmıştır. Kurulan kumpaslara göre çok daha dikkatli olmak ve tüm CHP’liler olarak et ve tırnak gibi bir arada olmak son derece önemlidir. Kumpası kuranlar bir haftalık tartışmayla amaçlarına ulaşmışlardır ama en sonunda emellerine ulaşamayacaklardır.”

BAHÇELİ’YE EMEKLİLİK TEPKİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarını eleştiren Özel, “Sayın Bahçeli, burada bir sorun olduğunu görüyor ama buna paranın yeterli olmadığını söylüyor. Bunun için de sınır ötesi operasyonu, terörü bahane ediyor. Bu, doğru bir yaklaşım değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Bir terör örgütünün varlığı, emekliliğini çoktan hak etmiş kişilerin emekliliğe erişimine engel olamaz” değerlendirmesinde bulundu.
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