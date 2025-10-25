Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den Bilal Erdoğan tepkisi: ‘Protokol fotoğrafı’ fiili hanedanlık gayreti /25 Ekim 2025 12:06

CHP’den Bilal Erdoğan tepkisi: ‘Protokol fotoğrafı’ fiili hanedanlık gayreti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan yurtdışı resmi görüşmelerde yer alması tepkilere neden oldu.

SHABER3.COM

Umman’a resmî ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile Al Alam Sarayında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkeleri ziyaretindeki resmi görüşmelede oğlu Bilal Erdoğan’ın da protokolde yer alması tartışmaları beraberinde getirdi.

Cumuhriyet‘e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, “Devlet yetkililerinin çocuklarının resmi sıfatları yoktur. Bu, Türkiye’yi fiili bir hanedanlığa çevirme gayretidir” dedi.

‘DEVLET CİDDİYETİNE UYMUYOR’

Tan şu ifadeleri kullandı:

Danışmanlık da dahil olmak üzere hiçbir kamu görevlisi sıfatı taşımayan -taşıyorsa bile bilgimiz dahilinde olmayan- Bilal Erdoğan’ın bu gezilere keyfi olarak dahli, Türkiye’nin dış dünyadaki intibaı ve devlet ciddiyeti açısından çok büyük sorun teşkil etmektedir.

‘FİİLİ HANEDANLIK’

Her fırsatta kendini devletin tek hakimi olarak gören Tek Adam Rejimi’nin, artık sistemi fiili bir hanedanlığa çevirme gayretini esefle karşılıyoruz
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP’den Bilal Erdoğan tepkisi: ‘Protokol fotoğrafı’... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:08