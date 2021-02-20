CHP’den “damat firarda” videosu

Cumhuriyet Halk Partisi, resmi Twitter hesabından gece saatlerinde dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda “Damat nerede?” denilen bazı görüntüler paylaşıldı ve “Saat 13:00’de buluyoruz” denildi.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaklaşık 3 buçuk ay önce tartışmalı bir şekilde istifa etmişti. Albayrak, istifasının ardından hiçbir şekilde görüntü vermedi ve nerede olduğu da açıklanmadı. Herkesin Berat Albayrak’ın nerede olduğunu sorduğu bir süreçte CHP’nin yayınladığı video ilgi gördü.





CHP’nin yayınladığı video “Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu ‘damat’ firarda… Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz” başlığı ile yayınlandı. Ayrıca videoda ‘çokomel, damat firarda, hafta sonu eğlencesi sen de oyna, damadı bul, saat 13’te” ifadeleri kullanıldı.







