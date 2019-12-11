Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den Davutoğlu ziyareti açıklaması! /11 Aralık 2019 20:01

CHP’den Davutoğlu ziyareti açıklaması!

Eski AKP milletvekili Feyzullah Kıyıklık'ın, bir grup AKP'li ile yeni parti kuran Davutoğlu'nu ziyaret ettiği iddialarıyla ilgili konuşan CHP'li Özgür Özel, "Şimdi bir ziyaretin de diğer parti oluşumuna yapılacağı denilmektedir. Orada ne konuşurlar bilmiyoruz ama Recep Tayyip Erdoğan, aracılar yollayarak eski siyaset arkadaşlarına sulhnameler, adaylıktan çekilin, lütfen parti kurmayın yaklaşımında bulunuyor" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İnsan Hakları Günü’nde bir etkinliğe katıldığını anımsatarak, “İlan edilen OHAL ve sonrasında çıkarılan onlarca KHK, insanların yargı önünde kendilerini aklama haklarının ellerinden alınması, takipsizlik ya da beraatle sonuçlansa dahi kamu görevlerine iade edilmemeleri gibi sorunların yaşandığı ve seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumların atandığı bir ülkede yürütmenin başındaki kişinin insan haklarından bahsetmesini son derece manidar ve trajikomik görüyoruz.” ifadesini kullandı.

“ŞAHIS DEVLETİ NOKTASINA GELDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İngiltere, Almanya ve Fransa ile yapılan dörtlü zirveden bahsederken, “İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve yaptık” dediğini belirten Özel, “Bu daha önceki parti devleti eleştirilerini bir aşama öteye götürüp şahıs devleti noktasına geldiğimizin en önemli işaretidir” değerlendirmesinde bulundu.

NOBEL ÖDÜLÜ TARTIŞMASI

Yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine de tepki gösteren Özel, “CHP olarak bunu Nobel ruhuna uygun bulmuyoruz. Bir katliamcıyı öven, katliamı görmezden gelen, soykırımı masallaştıran, destanlaştıran ve bunu yapan kişiyi bir kahraman gibi gören birisi Nobel’e aday dahi olmamalıydı, olamamalıydı” diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP’den Davutoğlu ziyareti açıklaması! Sonraki Haber >>

THY'de damacana müdürlüğü var!

THY'de damacana müdürlüğü var!

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Times Meydanı’ndan Türkiye’ye çağrı

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Çekin şu pis ellerinizi adaletin üzerinden!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Bu kazadan sağ kurtuldu!

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Arnavutluk'taki depremzedelere Time To Help aracılığıyla yardım edin

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Almanya'da Türkiye Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktılar

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Namaza karşı soğukluk nasıl giderilir?

Avukatlardan videolu çıkış

Avukatlardan videolu çıkış

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı

Türkiye'deki 71 rektörün uluslararası araştırmalardaki aldığı atıf sayısı sıfır çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:12:54