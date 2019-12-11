CHP’den Davutoğlu ziyareti açıklaması!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İnsan Hakları Günü’nde bir etkinliğe katıldığını anımsatarak, “İlan edilen OHAL ve sonrasında çıkarılan onlarca KHK, insanların yargı önünde kendilerini aklama haklarının ellerinden alınması, takipsizlik ya da beraatle sonuçlansa dahi kamu görevlerine iade edilmemeleri gibi sorunların yaşandığı ve seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumların atandığı bir ülkede yürütmenin başındaki kişinin insan haklarından bahsetmesini son derece manidar ve trajikomik görüyoruz.” ifadesini kullandı.







“ŞAHIS DEVLETİ NOKTASINA GELDİK”





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İngiltere, Almanya ve Fransa ile yapılan dörtlü zirveden bahsederken, “İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve yaptık” dediğini belirten Özel, “Bu daha önceki parti devleti eleştirilerini bir aşama öteye götürüp şahıs devleti noktasına geldiğimizin en önemli işaretidir” değerlendirmesinde bulundu.





NOBEL ÖDÜLÜ TARTIŞMASI





Yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine de tepki gösteren Özel, “CHP olarak bunu Nobel ruhuna uygun bulmuyoruz. Bir katliamcıyı öven, katliamı görmezden gelen, soykırımı masallaştıran, destanlaştıran ve bunu yapan kişiyi bir kahraman gibi gören birisi Nobel’e aday dahi olmamalıydı, olamamalıydı” diye konuştu.



