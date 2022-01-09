CHP’den emekliler için kanun teklifi: ‘Yüzde 30.95 zam verilsin’

TÜİK’e göre 2021 yılının enflasyonu yüzde 36,08 olarak hesaplandı. Bununla birlikte memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam yüzde 25,48 oranında kaldı.







Memur, işçi ve esnaf emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi için kanun teklifi veren CHP, işçi ve esnaf emekli zam oranının, yüzde 30.95’e yükseltilmesini önerdi.





CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM Başkanlığı’na sunuldu.





Gazete Duvar’da yer alan habere göre, dört maddelik kanun teklifi ile işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranının, memur emeklileri için hesaplandığı şekliyle yüzde 30.95’e yükseltilmesi, ayrıca emeklilere milli gelir artışından pay verilmesi öngörülüyor.





EMEKLİ AYLIKLARININ YÜZDE 90’I ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA





CHP’li milletvekillerince hazırlanan kanun teklifinde emekli zam oranlarının eşitlenmesi önerilirken, teklifin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi:





“30-35 yıl çalıştıktan sonra emekli olmaya hak kazanan vatandaşlarımız, ülkenin kötü ekonomik koşulları yüzünden ne yazık ki insanca yaşamalarını sağlayacak bir aylık veya gelir alamamaktadırlar. Yaklaşık 14 milyon emekli, dul ve yetim aylığı alanların yüzde 90’nının aylığı asgari ücretin bile altında kalmaktadır. Yokluk ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren, ömrünün geri kalanında refah içinde değil düşük emekli maaşlarıyla yarı aç yarı tok yaşamaya çalıştığı ülkemizde, emekli yurttaşlarımızın onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli iyileştirmelerin bir an önce yapılması devletin sorumluluğu ve yükümlülüğüdür.”







EMEKLİLER ARASINDA EŞİTLİK SAĞLANSIN





Özellikle son yıllarda satın alma gücü düşen emeklilerin, emekli aylıklarını düzenleyen yasalarda öngörülen artış yöntemlerinin farklılığı nedeniyle de mağdur edildiklerine dikkat çekilen gerekçede,





“Memur emeklilerinin aylıkları her altı ayda bir memur maaş artışı oranında artırılırken, işçi ve esnaf emeklilerine bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda bu nedenle emekli maaşlarındaki artışlarda farklılaşmalar oluyor. 2022 yılı için memur maaşlarına ilişkin zam oranlarında yapılan ek zam nedeniyle memur ve memur emeklilerinin aylıkları 2022 Ocak-Temmuz dönemi için yüzde 30,95 oranında artırılırken, memur emeklileri dışında kalan 11,2 milyon emekli, dul ve yetimin aylığı ise sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 25,5 oranında zamlandı. Yıllık enflasyonun TÜFE’de yüzde 36,08’e, ÜFE’de yüzde 79,89’a çıktığı ve önümüzdeki aylarda da hızla yükseleceği bir dönemde emekli aylıklarının sadece yüzde 25,5 oranında artırılması kabul edilemez. Kanun teklifimizle en azından 2022 yılının ilk altı aylık dönemi için bu ayrımcı uygulamanın ortadan kaldırılması amacıyla işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelirlerinin de yüzde 30,95 oranında arttırılması teklif edilmektedir” denildi.







