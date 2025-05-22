CHP’den Erdoğan’ın 'Gelin el ele verelim' çağrısına ilk cevap





Erdoğan'ın 'Aday olma derdim yok' sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada CHP'ye yeni anayasa için çağrıda bulundu....CHP adına ilk yanıt, Genel Başkan Yardımcısı ve İçişleri’nden sorumlu gölge bakan Murat Bakan’dan geldi.Bakan, mevcut iktidarla anayasa yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.TELE1'de 'Asıl Mesele' programında konuşan Bakan, şu ifadelerini kullandı:-Mevzu ilk dört madde değil. Biz bu iktidarla bir anayasa değişikliğine girmeyeceğimizi söylüyoruz.-Anayasayı tanımayan, AYM kaldırılsın diyen kararlarını tanımayan, AYM kararına rağmen Can Atalay'ı cezaevinde tutan bir iktidardan bahsediyoruz.-Siz hem anayasal sistemi zorlayacaksınız hem de sonra bizimle beraber anayasa yapalım.-Anayasa yapmanın bu iktidarla bir anlamı yok. Şu anki seçmen tercihlerine baktığınızda Meclis aritmetiği şu anki seçmen kompozisyonunu yansıtmıyor.-Bu iktidarla bir anayasa çalışması yapmamız mümkün değil. Anayasayı tanımayan adamla anayasa yapılmaz.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını kastederek, "‘Bir daha aday olmayacağım’ diyerek bana lütufta bulunmuyorsun. Senin kendi yaptığın anayasaya göre bir daha aday olma imkanın yok. Sen aday olamazsın zaten. Gelin kasımda seçim olsun bu ülkeyi kurtaralım ve halk rahatlayabilir dedik. Buna da izin vermiyorsun o zaman demek ki sen aday olmayacaksın, yeni anayasayı da ilk seçimde gelecek olan iktidar milletvekilleri bu Meclis’te yapacak" ifadesini kullandı.