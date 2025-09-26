Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den Erdoğan-Trump görüşmesi için: 'Bu nasıl bir utançtır' /26 Eylül 2025 06:53

CHP’den Erdoğan-Trump görüşmesi için: 'Bu nasıl bir utançtır'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Trump-Erdoğan görüşmesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşme hakkında, “Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmenin her yanı ayrı fiyasko! Bağımsız yargı yok, egemenlik yok, itiraz hiç yok! Trump konuştu, ‘asrın lideri’ sustu!” ifadesini kullandı.

Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te bir araya geldi. Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Trump’tan al haberi… Trump diyor ki; ‘Ben aradım Erdoğan, Rahip Brunson’ı serbest bıraktı.’ Bu nasıl bir utançtır! Adalet bakanı değil 75 kere, 7575 kere ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ dese de bu utanç temizlenmeyecek! Yargı yok, talimat var! Tek kelime ile bu bir rezalettir! Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmenin her yanı ayrı fiyasko! Trump diyor ki; ‘Erdoğan benden Halkbank için iyilik istedi’ ‘Rusya’dan petrol alma’ ‘O hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir.’ Telefonla, pazarlıkla, talimatla yargı ve dış politika! Bağımsız yargı yok, egemenlik yok, itiraz hiç yok! Trump konuştu, ‘asrın lideri’ sustu!”
