CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AKP’ye katıldı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarından tutuklanmasının ardından başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı. Erdoğan, Gürzel’in katılımını AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında yaptığı açıklamada,”Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor, genişletiyoruz. Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Aile meclisimize hoş geldiniz” sözleriyle duyurdu.





Gürzel de törende yaptığı açıklamada AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Yeni ailem, beni kucakladığınız için teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için teşekkür ederim. Beykoz’a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heyecanla bekliyorum. Bunu Beykoz da bekliyor. Bundan sonra hizmette sınırımız olmayacak” dedi.