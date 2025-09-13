Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AKP’ye katıldı /13 Eylül 2025 16:48

CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AKP’ye katıldı

CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AKP'ye katıldı. Gürzel'in rozetini, AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

SHABER3.COM

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in “ihaleye fesat karıştırma” ile “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlamalarından tutuklanmasının ardından başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı. Erdoğan, Gürzel’in katılımını AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında yaptığı açıklamada,”Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor, genişletiyoruz. Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. Aile meclisimize hoş geldiniz” sözleriyle duyurdu.

‘BENİ KUÇAKLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM’

Gürzel de törende yaptığı açıklamada AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Yeni ailem, beni kucakladığınız için teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için teşekkür ederim. Beykoz’a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heyecanla bekliyorum. Bunu Beykoz da bekliyor. Bundan sonra hizmette sınırımız olmayacak” dedi.
