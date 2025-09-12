CHP’den kritik hamle; ‘kayyımı kaldırın’ başvurusu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin dün, CHP’nin 8 Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresi’nin iptal davasını esastan reddetmesinin ardından mahkemeye başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dünkü mahkeme kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki kayyımın kaldırılması için mahkemeye başvurduklarını açıkladı. Emir, “Bu kayyım peşinen kimin suçlu olduğuna karar vermiş. Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşı değilmiş. Biz senin kimlerle arkadaş olduğunu, kimlerin adamı olduğunu, kimin ağzıyla konuştuğunu biliyoruz. Saray’ın ağzıyla konuşandan CHP’li olmaz!” diye konuştu.





Mahkeme nasıl bir karar vermişti?





Ankara 3. Asliye Mahkemesi dün CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada iptal kararı verilmesini esastan reddetti. Yani mahkeme iddiaları değerlendirdi ve kongrenin iptalinin gerekmediğine karar verdi. Hukukçulara ve CHP’li yöneticilere göre bu, 8 Ekim 2023’te Özgür Çelik’in seçildiği kongrenin meşru olduğu anlamına geliyor. CHP’li Gökhan Günaydın alınan yeni kararla usulsüzce verilen iptal kararının ortadan kalktığını belirterek, “İstanbul 45. Asliye’nin aldığı karar ortadan kalkmıştır. Hukuken artık bir kayyım kararı yoktur!” ifadelerini kullanmıştı. Kararın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan kayyım Gürsel Tekin, “Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız.” demişti.