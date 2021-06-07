CHP’den suç duyurusu

CHP milletvekillerinin ortaya çıkararak suç duyurunda bulunduğu bu olayın da içinde bulunduğu iki farklı suç dosyasında toplam 150 milyon dolarlık bir vurgun yapıldığı belirtiliyor.







CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2011 yılında belediyeye ait araziyi özel bir şirkete 25 milyon liraya sattıktan sonra 430 milyon liraya geri aldığına dair iddiayla suç duyurusunda bulundu.





Suç duyurusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da aralarında bulunduğu AK Parti'li eski yöneticilerin isimleri yer alıyor. Duyuruda, eski yöneticilerin bu şekilde "görevi kötüye kullanma”, "nitelikli dolandırıcılık”, “irtikâp” suçlarını işledikleri öne sürüldü.





CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2019 seçimleri öncesinde AK Parti yönetimindeki İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve o dönem İBB Genel Sekreter Yardımcısı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Kiptaş'ın 2016'daki Genel Müdürü İsmet Yıldırım ve savcılıkça res'en tespit edilebilecek diğer şüpheliler hakkındaki suç duyurusunu bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptı.





Savcılığa verilen suç duyurusunda şöyle denildi:





"2011 yılında Fatih Vatan Caddesi'nde yeşil alan olan bir arsa, özel bir şirket tarafından 25 milyon liraya İBB'den satın alınmıştır. Özel şirketin bu arsayı satın almasından kısa bir süre sonra yeşil alan olan bu arsa için İBB'den bir imar izni çıkarılmıştır.





İBB, 25 milyon liralık arsaya imar izni vererek arsanın değerini katlamış ve arsayı 2017 yılında imarlı haliyle 430 milyon liraya o şirketten satın almıştır. İBB, böylece 25 milyon liraya sattığı arsayı aynı şirketten 430 milyon liraya alarak bir rant sağlamıştır. Ancak AK Parti yönetimindeki İBB'nin ilgilileri bununla kalmayarak 430 milyon liraya satın aldıkları imar izinli arsayı imar değişikliğiyle eski haline yani yeşil alana çevirmiştir. Açıkça görüleceği üzere, İBB, şirkete sattıktan sonra değerlendirdiği arsayı, satın aldıktan sonra değersizleştirmiştir."





Karar’da yer alan habere göre suç duyurusunda benzer bir olayın 2016 yılında da yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:





"İBB AKP dönemine ait tüm belgeleri, iştirak şirketlerine ait tüm belgeleri incelendiği vakit benzer bir olayın 2016 yılında da yaşandığı görülecektir. AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir özel şirket, 7 Ocak 2016 tarihinde Başakşehir'de 78 bin metrekarelik bir arsayı 49 milyon liraya satın almıştır. Bu alım işlemlerinin gerçekleşmesinden yalnızca dört gün sonra 11 Ocak 2016 tarihinde aynı arsa Kiptaş'a 130 milyon liraya satılmıştır. Açıkça görüleceği üzere İBB'nin AKP yönetimi. Kendilerine yakınlığı bilinen bu özel şirkete dört günde 81 milyon lira kazandırmıştır. Haklarında soruşturma başlatılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını talep ediyoruz."





Bahsi geçen olaylardaki dönen rantın bedelinin 150 milyon dolar olduğunu dile getiren milletvekilleri, suç duyurusu dosyalarını Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.