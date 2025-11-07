CHP’den yeni ‘Akın Gürlek’ hamlesi: HSK'ya...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında “Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görev üstlendiği” gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet dilekçesi sundu. Şikâyet dilekçesinde, Akın Gürlek hakkında adli ve idari soruşturma başlatılması talep edildi.



Dilekçede şu ifadelere yer verildi:



“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel tarafından 05/11/2025 tarihinde İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen mitingde, şikayet edilenin bir şirketin yönetim kurulu üyesi olduğuna dair belgeler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Belgelerden anlaşılacağı üzere Akın Gürlek, 29 Ocak 2024 tarihinde Lüksemburg’da bulunan ve yüzde 75 hissesi devlet teşekkülü Eti Maden’e ait olan Etimine S.A. adlı şirketin yönetim kuruluna atanmıştır. Bu görev 6 Ağustos 2025 tarihine kadar sürmüştür.



Şikayet edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in hem başsavcılık görevini yürüttüğü hem de aynı anda kamu iştiraki olan, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip yabancı bir ülkede bulunan şirkette yönetim kurulu üyeliği yaptığı sabittir. Somut bu durumun Anayasamıza ve ilgili mevzuata aykırı olduğu tartışmasızdır.”



“EN AĞIR YAPTIRIMA HÜKMEDİLMESİNİ TALEP EDERİZ”



Başvuruda ayrıca, Akın Gürlek’in başsavcı olarak görev yaptığı dönemde yürütülen soruşturmalarda “savunma hakkının kısıtlandığı, müdafilerin görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği ve masumiyet karinesinin ihlal edildiği” yönündeki daha önceki üç ayrı şikayetin de derdest olduğu hatırlatıldı.



Şikayet dilekçesinin sonuç bölümünde ise şöyle denildi:



“Anayasa ve ilgili mevzuatta öngörülmüş emredici hükümlere aykırı davranarak Cumhuriyet Savcılığı dışında özel bir şirketin yönetim kurulu üyeliği üstlenen Akın Gürlek hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın yürütülmesini, sonucunda kovuşturma izni verilerek kamu davası açılmasını ve en ağır yaptırıma hükmedilmesini vekâleten talep ederiz.”