CHP, Ekrem İmamoğlu için 'olağanüstü' toplanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” şeklindeki sözlerine bir gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.





CEZASININ ONANACAĞI İDDİA EDİLDİ

Dava, son iki yıldır İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyorken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezasının onanacağı ve Yargıtay'a gönderileceği iddiaları ortaya atılmıştı.







CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Yaşanan gelişmeler sonrası gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV'deki programında, CHP'nin olağanüstü toplantı kararı aldığını duyurdu.





Yarın 13.30'da başlayacak toplantıya, Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gökhan Zeybek, Gökhan Günaydın düzenleyecek.