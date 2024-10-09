Samanyolu Haber /Gündem / CHP Erdoğan'ı ayakta karşıladı, Cumhur seçmeni sevindi: İlginç ankette kim ne dedi? /09 Ekim 2024 08:32

CHP Erdoğan'ı ayakta karşıladı, Cumhur seçmeni sevindi: İlginç ankette kim ne dedi?

CHP’li milletvekillerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Meclis’te ayakta karşılamalarına ilişkin odak anketin sonuçları MYK üyeleriyle paylaşıldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin MYK’sini önceki gün Hatay’da topladı. Edinilen bilgiye göre toplantıda geride kalan haftada tartışma konusu olan normalleşme süreciyle ilgili eleştiriler değerlendirildi. CHP’li milletvekillerinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Meclis’te ayakta karşılamalarına ilişkin odak anketin sonuçları MYK üyeleriyle paylaşıldı.   

Buna göre; AKP seçmeninin yüzde 92’si Erdoğan’ın ayakta karşılanmasını olumlu bulduğunu söyledi. CHP’nin tutumunu en çok destekleyen ise yüzde 95 oranında MHP seçmeni oldu. CHP seçmeninin yüzde 38’inin duruma tepki gösterip eleştirdiği belirtildi. Erdoğan’ın ayakta karşılanmasına en çok tepki gösterinin de yüzde 60 oranında DEM Parti seçmeni olduğu aktarıldı.

NORMALLEŞME İHTİYACI 
Anketin sonuçlarını değerlendiren kurmaylar, “Normalleşmenin iletişimini seçmenimizle de doğru yaparsak halktan iyi karşılık bulduğunu görüyoruz. Türkiye’yi içine sıkıştığı kutuplaşmadan çıkartabiliriz. İktidar istiyoruz ve aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar alamazsınız. Biz artık sonuçları değiştirmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı. CHP lideri Özel’in de toplantıda, “Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var” vurgusunu yaptığı belirtildi. 

Toplantıda Hatay’da depremden bu yana süren sorunların da ele alındığı belirtildi.
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