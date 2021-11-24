CHP ‘erken seçim’ çağrısıyla meydanlara iniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomideki gelişmeler nedeniyle olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı almıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün planlanan Gaziantep ve Şanlıurfa gezilerini iptal ederek, MYK’ya başkanlık etti.







CHP lideri Kılıçdaroğlu, olağanüstü MYK toplantısının ardından basın açıklamasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “erken seçim” çağrısıyla miting yapacaklarını, ilkinin de 4 Aralık günü Mersin’de olacağını kaydetti.





Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:





‘SANDIĞI GETİR’







“Bunları yaratan temel unsur yanlış siyasettir. Demek ki sorunu aşmanın yolu da siyasettir. Demokratik yollarla, milletin iradesine başvurarak aşacağız. Erdoğan Şahsım Hükümetine ve şürekasına sesleniyorum. Milletten niye korkuyorsun kardeşim? Demokrasiden, sandıktan niye korkuyorsun? Yönetemiyorsun, yönetme gücünü kaybettin. Ne yaptığını bilmiyorsun. Sabah verdiğin kararı öğleden sonra değiştiriyorsun, danışacağın kimse kalmadı etrafında. Sandığı getir kardeşim, demokrasilerde milletten kaçılmaz. Yangın varsa sandığı getireceksin. Niye milletten korkuyorsun? Sana oy veriyorlar çıkar dersin ‘Gördün mü Kılıçdaroğlu sandık dedin getirdim millet bana oy verdi’ dersin ben de saygı duyarım. Şimdi korkuyorsun ve kaçıyorsun. Getireceksin sandığı. Açıkça ifade ediyorum seni ve şürekanı seçime zorlamak için, yaptırmak için elimden ne geliyorsa tüyü bitmemiş yetim için, işsizler için ne geliyorsa yapacağım. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyoruz. Sen yapamadım, yapmıyorsun. Gücün, ahlakın, bilgin yetmez, birikimin de yetmez. Biz bilgimizle, ahlakımızla, erdemimizle, danışmayla, istişareyle bunların hepsini çözeriz. Getir sandığı.”





‘MİLLETİMİZE GİDECEĞİZ’





“Erken seçim talebi milletin talebi artık. Milletimizle birlikte omuz omuza bu işin üstesinden geleceğiz. Milletimize gideceğiz. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin’deyiz. Mersinliler ile çiftçi, emekli, memur, sanayici herkesle buluşacağız. Talebi göreceksin, millet seçim istiyor kaçma kardeşim. Kaçan insan zayıf iradeli, kibre teslim olmuş insandır. Kaçan insan korkan insandır.”