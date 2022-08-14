"CHP erken seçim istemeyecek"

Torun'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
YSK TARTIŞMALARI
“Sayın genel başkanımızın anlatmak istediği şu; YSK’nin verilerini alıyoruz, biz de örgütlerimiz aracılığı ile bunları işliyoruz eksikler hatalar varsa bunların düzeltilmesi talebinde bulunuyoruz. Bütün verilere hakimiz şu anda. YSK’nın elinde birçok hatalı veri var, yanlış veri var. Biz YSK’dan aldığımız verileri örtüştürüyoruz. YSK'da yok bu veriler. Biz verileri YSK’dan aldık, herkese veriyor. Gizil saklı veriler değil her vatandaşın her siyasi partinin alabileceği bilgiler.”
ERKEN SEÇİM GÜNDEMDEN KALKTI
Erken seçim söylemi için artık vaktin geçtiğini belirten Seyit Torun, “Kasım ayında olabilir gibi tahminlerimiz vardı ama şu anda yasal seçim takvimine baktığınızda kasım ayına yetişmesi zor görünüyor. Kasımda olmadıktan sonra aralık, ocak, şubat kış ortamı. Kış koşullarının yoğun geçtiği bölgede seçim yapmak da kolay değil. Olsa olsa belki erken diyebileceğimiz nisan veya mayıs olabilir" dedi.
Torun, Pınar Işık Ardor'un "Artık CHP erken seçim söylemini bundan sonra yapmayacak diyebilir miyiz?" sorusuna ise, "Yasal seçim takvimine baktığımızda şu an için öyle görünüyor." şeklinde cevap verdi.