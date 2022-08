"CHP erken seçim istemeyecek"

YSK TARTIŞMALARI





ERKEN SEÇİM GÜNDEMDEN KALKTI





CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu 'Pazar Siyaseti' programına konuk oldu. Torun, naklen yayında önemli açıklamalarda bulundu.“Sayın genel başkanımızın anlatmak istediği şu; YSK’nin verilerini alıyoruz, biz de örgütlerimiz aracılığı ile bunları işliyoruz eksikler hatalar varsa bunların düzeltilmesi talebinde bulunuyoruz. Bütün verilere hakimiz şu anda. YSK’nın elinde birçok hatalı veri var, yanlış veri var. Biz YSK’dan aldığımız verileri örtüştürüyoruz. YSK'da yok bu veriler. Biz verileri YSK’dan aldık, herkese veriyor. Gizil saklı veriler değil her vatandaşın her siyasi partinin alabileceği bilgiler.”Erken seçim söylemi için artık vaktin geçtiğini belirten Seyit Torun, “Kasım ayında olabilir gibi tahminlerimiz vardı ama şu anda yasal seçim takvimine baktığınızda kasım ayına yetişmesi zor görünüyor. Kasımda olmadıktan sonra aralık, ocak, şubat kış ortamı. Kış koşullarının yoğun geçtiği bölgede seçim yapmak da kolay değil. Olsa olsa belki erken diyebileceğimiz nisan veya mayıs olabilir" dedi.Torun, Pınar Işık Ardor'un "Artık CHP erken seçim söylemini bundan sonra yapmayacak diyebilir miyiz?" sorusuna ise, "Yasal seçim takvimine baktığımızda şu an için öyle görünüyor." şeklinde cevap verdi.