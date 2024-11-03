CHP, Esenyurt nöbetine başlıyor!

CHP’nin 1-3 Kasım’da Antalya’da yapılması planlanan ancak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması nedeniyle İstanbul’a taşınan yasama yılı kampı, cuma günü İstanbul’da başladı.





"Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz" başlığıyla gerçekleştirilen kampta, ikinci gün sonunda Özgür Özel gazetecilerin sorularını cevapladı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi toplantısında, Esenyurt Belediyesi’ne yönelik stratejiler ve yerel yönetimlerin durumu değerlendirildi. İstanbul İl Başkanlığı'nın, genel merkez ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürüteceği süreçler üzerinde duruldu. Toplantıda, Esenyurt Belediye Başkanı'nın iradesine sahip çıkılması gerektiği konusunda çeşitli öneriler alındı.





Toplantının ardından "Milli İradeye Kayyum Darbesi" başlığı altında bir eylem planı oluşturulması kararlaştırıldı. Partinin, kamuoyuna sunulacak 15 günlük bir yol haritası hazırladığını ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cezaevi ziyaretleriyle ilgili Adalet Bakanlığı’na yaptıkları başvuruya henüz bir cevap alamadıklarını, bunun bir gecikme olduğunu belirtti.





Özel, “Abdullah Öcalan'ın tecridi kaldırılırken Ahmet Özer'e tecrit uygulanmasını doğru bulmam. Adalet Bakanı'nın da bu tartışmaya gireceğini düşünmüyorum” dedi.





"MANSUR BEY İLE ESENYURT'A GELECEĞİZ"

Gazetecilerin Mansur Yavaş’ın Esenyurt’taki buluşmaya katılmamasıyla ilgili sorularına, "Açıklamasını yaptı; popüler bir isim olduğu için bu durum dikkat çekiyor. Haksızlık yapılan bir kente neden gelmesin Mansur Bey? Bir gün mutlaka Mansur Bey ile Esenyurt’a geleceğiz" şeklinde yanıt verdi.





"ATACAĞI ADIMLARI YAKINDAN TAKİP EDECEK"

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:





"15 günlük bir plan hazırladık. Öncelikle Esenyurt Belediyesi içerisindeki CHP grup odamız her gün açık olacak. Her gün dört milletvekilimiz de sabah saatlerinde Ahmet Özer’i cezaevinde ziyaret edecek. Daha sonra belediye binasına geçerek Ahmet başkanın orada uyguladığı politikaların devamlılığını, oradaki gelişmeleri ve kayyum yönetiminin atacağı adımları yakından takip edecek. Bunun yanında milletvekillerimiz her gün basına düzenli bilgi vermeye devam edecek. Her gün dört milletvekili, iki belediye başkanı, iki ilçe başkanı ve iki il yöneticimiz, İstanbul İl Başkanlığı’nın koordinasyonunda sahada olacaklar. Sahada sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara, esnaflara ve Esenyurtlu yurttaşlarımıza millet iradesine karşı gerçekleşmiş bu darbeyi ve süreci anlatacaklar."







