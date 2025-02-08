Samanyolu Haber /Gündem / CHP, Galata Köprüsü'ndeki 'Gazze' eylemini gerçekleştirecek /08 Şubat 2025 12:50

CHP, Galata Köprüsü'ndeki 'Gazze' eylemini gerçekleştirecek

CHP’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik açıklamalarına tepki göstermek için Galata Köprüsü’nde düzenlemek için yaptığı başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı paylaşımla basın açıklaması için Galata Köprüsü’ne çağrı yaparak eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi işgal planına tepkiler sürerken CHP, 9 Şubat Pazar günü İstanbul'da eylem düzenleyecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nehirden Denize Özgür Filistin" şiarıyla buluşacaklarını belirtti.

Çelik, eylemin 9 Şubat Pazar günü saat 13.00'te Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında gerçekleştirileceği aktardı.

Özgür Çelik, "Filistin halkına yıllardır uygulanan zulmün ve katliamın karşısında durmak için, “Filistinlileri Gazze’den tehcir etmek isteyenlere “dur” demek için, Gazze’yi istismar edenlerin iki yüzlü politikalarına karşı basın açıklamasında buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİLİK İZİN VERMEMİŞTİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Galata Köprüsü’nde Filistin için yapmak istediği  basın açıklaması ve yürüyüşe İstanbul Valiliği izin vermemişti.

Valiliğe tepki gösteren Özgür Çelik, "Lafa gelince Filistin’i savunduğunu iddia edenler, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’ye yönelik insanlık dışı açıklamalarına karşı ses çıkaramadılar" demişti.

Çelik, şunları söylemişti: "Yetmedi, bugün Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Filistin halkının hakkını haykırmak için daha önce AKP’nin defalarca miting yaptığı Galata Köprüsü’nde yapmak istediğimiz ‘Nehirden Denize Özgür Filistin Yürüyüşü’ne, İstanbul Valiliği izin vermediğini bildirdi. Zaten biz izin istemedik, güvenliği sağlamak görevleri olduğu için haber verdik. Hayırdır, Filistin’e destek vermek yasaklandı mı? Bu çifte standarttan, iki yüzlü zihniyetten kurtaracağız ülkemizi."

TRUMP'IN İŞGAL PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.
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