Samanyolu Haber /Gündem / CHP gece mitinglerine başladı: 'Erdoğan cuntanın başıdır' /10 Nisan 2025 09:38

CHP gece mitinglerine başladı: 'Erdoğan cuntanın başıdır'

Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından başlayan Saraçhane direnişi İstanbul’un ilçelerine yayılıyor. Şişli’de binlerce yurttaşın katıldığı mitingde İmamoğlu ve tutuklu belediye yöneticilerinin mesajları okundu. CHP lideri Özgür Özel, “Cuntacılık sensin Erdoğan, millet iradesi kazanacak” dedi.

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İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından Saraçhane'de başlayan protestolar İstanbul’un ilçelerine taşındı.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinglerinin ilki Şişli’de dün gece yapıldı. Binlerce Şişlili ile birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelenler katıldı. Mitingde Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu.

‘YENİLECEKSİN’
İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti gücünü vatandaşın iradesinden alan bir millettir. Bir daha seçim kazanamacağını bilen bir avuç insan kendilerini devletin sahibi milletin efendisi ilan etmeye hazırlanıyorlar. Onlara asla geçit vermeyeceğiz. Bizler adalet istiyoruz. Çok yakında kazanacağız. Bu gerçeği en iyi bilen kişiye sesleniyorum. Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsin. Üzerini örterek gerçekleri gizleyemezsin. Seçimden kaçamayacaksın ve o sandığa gömüleceksin. Ne yaparsan yap karşında Ekrem İmamoğlu olacak. Yenileceksin” dedi.

‘SENSİN CUNTACI’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsmet İnönü’yü hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi. Özel, “Bizim gösterdiğimiz 47 yıllık sabrı, 47 gün gösterememiştir. Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan cuntanın başıdır. Bu partinin 2. genel başkanına, bu ülkenin 2. cumhurbaşkanına, Lozan’da Sevr’i yırtıp atan, yedi cihana bizim tapu senedimizi kabul ettiren, hem savaş meydanlarının hem Lozan fatihi hem Türkiye demokrasisini perçinleyen, çok partili rejimde yenilip de gitmeyi bilen İsmet Paşa’ya dil uzatan Erdoğan’a söylüyorum. Sen kim, İsmet Paşa’ya laf söylemek kim? Haddini bil tek adam, haddini bil cuntacı. Haddini bil!” ifadelerini kullandı. Özel, “Selefilik hayalleriyle olanlar darbe yapar. Bu anlayış Kürt sorununu çözemez. Çözerse CHP çözer” dedi.


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