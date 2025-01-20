Samanyolu Haber /Gündem / CHP Gençlik Kolları Başkanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı /20 Ocak 2025 15:55

CHP Gençlik Kolları Başkanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım yaptığı suçlamasıyla CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım sebebiyle ‘Kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde 8 polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.

Cem Aydın’ın gözaltına alınmasına ilişkin CHP’den ilk tepki partinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi.

Sözcü TV’ye konuşan Başarır, “Türkiye’nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapılıyor” dedi. Başarır, “O paylaşımı genel başkan da yaptı, biz de söyledik. Gelin bizim dokunulmazlığımızı kaldırın, gelecekseniz bize gelin” ifadelerini kullandı.

Başarır şunları kaydetti:

“Sabahın erken saatlerinde Akın Gürlek’in talimatıyla gençlik kolları genel başkanımız gözaltına alınıyor. Belediyeler, fezlekeler, şimdi de dokunulmazlığı olmayan ama bu partide gençlik kolları genel başkanı olan Cem Aydın’ı bir tweet nedeniyle gözaltına alıyorlar.

Türkiye’nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapılıyor. Sandıkta yenemeyeceğini gördüğü partiye yargı eliyle müdahale ediyor.

Birisi bu adama dur demeli. Burada yargılanması gereken Cem Aydın değil, haksız soruşturmalardan dolayı Akın Gürlek’tir. Görevden alınması gerekir.

Bilgisayar ve telefonlarına bakıyorlar. O paylaşımı genel başkan da yaptı, biz de söyledik. Gelin bizim dokunulmazlığımızı kaldırın, gelecekseniz bize gelin.”

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

Savcılık ifadesinde Aydın, kurumsal hesapların tek elden yürütüldüğünü belirterek paylaşımında suç teşkil edecek bir unsurun olmadığını söyledi. Aydın, “Soruşturma başlatılan video içerik itibariyle genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.

İfadesi alınan Cem Aydın adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Aydın haftada üç gün imza verecek.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP Gençlik Kolları Başkanı adli kontrol şartıyla... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:09:22