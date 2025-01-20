CHP Gençlik Kolları Başkanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım sebebiyle ‘Kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.





Sabah saatlerinde Cem Aydın gözaltı kararı olmadığı halde 8 polis ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.





Cem Aydın’ın gözaltına alınmasına ilişkin CHP’den ilk tepki partinin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan geldi.





Sözcü TV’ye konuşan Başarır, “Türkiye’nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapılıyor” dedi. Başarır, “O paylaşımı genel başkan da yaptı, biz de söyledik. Gelin bizim dokunulmazlığımızı kaldırın, gelecekseniz bize gelin” ifadelerini kullandı.





Başarır şunları kaydetti:





“Sabahın erken saatlerinde Akın Gürlek’in talimatıyla gençlik kolları genel başkanımız gözaltına alınıyor. Belediyeler, fezlekeler, şimdi de dokunulmazlığı olmayan ama bu partide gençlik kolları genel başkanı olan Cem Aydın’ı bir tweet nedeniyle gözaltına alıyorlar.





Türkiye’nin birinci partisine yargı eliyle darbe yapılıyor. Sandıkta yenemeyeceğini gördüğü partiye yargı eliyle müdahale ediyor.





Birisi bu adama dur demeli. Burada yargılanması gereken Cem Aydın değil, haksız soruşturmalardan dolayı Akın Gürlek’tir. Görevden alınması gerekir.





Bilgisayar ve telefonlarına bakıyorlar. O paylaşımı genel başkan da yaptı, biz de söyledik. Gelin bizim dokunulmazlığımızı kaldırın, gelecekseniz bize gelin.”





YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONDU





Savcılık ifadesinde Aydın, kurumsal hesapların tek elden yürütüldüğünü belirterek paylaşımında suç teşkil edecek bir unsurun olmadığını söyledi. Aydın, “Soruşturma başlatılan video içerik itibariyle genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum” dedi.





İfadesi alınan Cem Aydın adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı. Aydın haftada üç gün imza verecek.



