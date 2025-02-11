Samanyolu Haber /Politika / CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için istenilen hapis cezası belli oldu /11 Şubat 2025 21:36

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için istenilen hapis cezası belli oldu

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın için 5 yıl 4 ay hapis cezası istenildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Cem Aydın, iddianame ve hapis talebini basından öğrendiğini belirtti.

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin paylaşımı sebebiyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Aydın hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edildi.

İddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

CEM AYDIN: İDDİANAMEYİ BASINDAN ÖĞRENDİM

İstenen cezaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Aydın, iddianame ve  hapis talebini basından öğrendiğini belirtti.

Aydın, X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendiğini "basından" öğrendim.

Bizler, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yerdeyiz.

Gaflet, dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunanlara karşı, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmak dışında bir yolumuz yoktur.

Gençliğin gücü, bu adaletsiz düzenden büyüktür.

Hangi görüşü savunursa savunsun, fikri hür vicdanı hür tüm gençleri, bu istibdat düzenine karşı omuz omuza mücadele etmeye çağırıyorum.

Gençliğin bileği çeliktendir, bükülmeyecek. Erken seçim, gençlerle gelecek."
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