Kendisine açılan davayı yine Twitter hesabından duyuran CHP’li Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Susuz çamaşır makinesini icat eden A Haber bana 50 bin TL’lik dava açmış. Bir vatandaşın röportajını paylaştığım için bana TV ve gazetelerinden saldıran onlar, dava açan da onlar. Ciddiye alıp dava açmamıştım.“

'CİDDİYE ALIP DAVA AÇMAMIŞTIM'





Konuyla ilgili açıklamada bulunan Demir, “A Haber’in yayımladığı bir röportajı kanalları gezerken gördüm, bunu sosyal medya hesabımdan yayınladım. Hükümetin icraatlerini öven bir vatandaşın konuşmasını içeren bir twitti. Ben de 'vatandaş sanki mikrofonun arkasından bir şeyler okuyor' yazarak paylaştım, hepsi bu.





A Haber, İBB'yi hedef alan bir haberinde, su kesintisi yaşandığı iddia edilen bir evde kesintiden dolayı mağdur olduğunu iddia ettiği bir vatandaşla röportaj yapmıştı. A Haber muhabirinin evin içinde anons yaptığı sırada, evdeki çamaşır makinesinin çalışması dikkat çekmişti.