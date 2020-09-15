Samanyolu Haber /Gündem / CHP Genel Başkan Başdanışmanı'na "Susuz çamaşır makinesi" davası /15 Eylül 2020 08:45

CHP Genel Başkan Başdanışmanı'na "Susuz çamaşır makinesi" davası

A Haber’de yayınlanan İstanbul'daki su kesintisi iddiaları ile ilgili röportajı Twitter hesabından paylaşan CHP Parti Meclisi üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir’e dava açıldı.

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Kendisine açılan davayı yine Twitter hesabından duyuran CHP’li Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Susuz çamaşır makinesini icat eden A Haber bana 50 bin TL’lik dava açmış. Bir vatandaşın röportajını paylaştığım için bana TV ve gazetelerinden saldıran onlar, dava açan da onlar.  Ciddiye alıp dava açmamıştım.“

'CİDDİYE ALIP DAVA AÇMAMIŞTIM'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Demir, “A Haber’in yayımladığı bir röportajı kanalları gezerken gördüm, bunu sosyal medya hesabımdan yayınladım. Hükümetin icraatlerini öven bir vatandaşın konuşmasını içeren bir twitti. Ben de 'vatandaş sanki mikrofonun arkasından bir şeyler okuyor' yazarak paylaştım, hepsi bu. 

A Haber, İBB'yi hedef alan bir haberinde, su kesintisi yaşandığı iddia edilen bir evde kesintiden dolayı mağdur olduğunu iddia ettiği bir vatandaşla röportaj yapmıştı. A Haber muhabirinin evin içinde anons yaptığı sırada, evdeki çamaşır makinesinin çalışması dikkat çekmişti.
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