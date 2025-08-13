CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin’den Çerçioğlu’na sert tepki: “Hainleri asla unutmayacağız!”

Bugün görüyoruz ki, iktidar partisinin belediye başkanlarımıza yönelik operasyonları şekil değiştirmştir. Önceden yalan ve iftirayla başlayan operasyonlar bugün şekil değiştirerek tehdtle transfere dönüşmüştür. AYdın bunun ilk örneğini yaşıyor.



Tabi bu değişiklik içni bir zayıf halkayı da Aydın’da bulmuşlardır. AKP’ye katılmak yerine cezaevine girmeyi yeğleyen 14 aslan yürek, onurlu belediye başkanımızı buradan selamlıyorum.



Dün akşamdan bu yana, büyükşehir belediyesinin daire başkanları ve belediye başkanı, parti üyemiz olup gençlik kollarında çalışan üyelerimize dönük sistemli bir şekilde işten atma tehdidiyle CHP’den istifaya zorlanmışlardır.

İki çağrıda bulunmak istiyorum; birincisi, işten çıkarma tehdidiyle işini ağlaya ağlaya bırakmak zorunda kalıp partiden istifa eden arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; Cumhuriyet Halk Partisi’ne geri dönün. Burası kimseyi aç ve açıkta bırakmayacaktır.

İkinci çağrımda şu anda Aydın’daki 49 binden fazla üyemizedir… Bu üyelerimizden en az bir kişiyi daha üye yapmasını bekliyoruz.

Burası Aydın. CHP yıllardır Aydın’ı yerelde yönetti, yönetmeye de devam edecek. CHP, Aydın’da kişilerle varolmadı, kişilerle de yok olmayacaktır. CHP’nin gücü sayesinde yıllardır topuklu efe naraları atanlar, önüne bir dosya konulduğu anda CHP’den topuklayıp gidip, AKP saflarına ne yazık ki katılmayı tercih etme noktasına gelmişlerdir.

Bugünler geçecek. CHP Aydın’da da Türkiye’de de birinciliğini yükselterek devam edecek. İlk seçimde kuşkusuz iktidar iktidar olacak. Ama bugünlerden geriye iki şey kalacak. Birisi bedel ödeyip, baba evini terk etmeyip onurlu davranan üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz olacak. Diğer şey de ‘ihanet’ edenler, hainler olacak. İki şeyi unutmayacaz; hainlerle, direnenleri asla ve asla unutmayacağız.



Gökhan Zeybek: Aydın’da insan içine çıkamayacak



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise şunları söyledi:



Bugüne kadar maalesef Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde oluşturulmamış olan grup başkanvekilliği, grup sözcülüğü, grup saymanlığı ve grup yönetim kurulu üyelikleri için seçim yaptık. Oy birliğiyle de arkadaşlarımız yarından itibaren CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden eşgüdümü sağlamak, Aydın halkının beklentilerine cevap vermek, belediye hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi konusunda sokağın sesini kürsüden ifade etmek için seçilmişlerdir.

CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde Grup Başkanvekilliğine Kuşadası Belediye Başkanımız, Grup Sözcülüğüne de Efeler Belediye Başkanımız seçilmiştir. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın izlediği yolun çıkar bir yol olmadığını, bu yolla bugün için kendisini iktidarın kollarına teslim etmekle, iktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak soruşturmalardan imtina edebileceğini düşünebilir. Ama şunu unutmasın ki; Aydın’da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek.



Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına da tepki gösteren Zeybek, “Sizi tek tek nok ediyoruz. Bu sabah odanıza çağırıp tehditle, ‘aç e-devletini istifanı yap, fotokopisini bana göster’ diyen bürokratlara söylüyorum; sizleri not ettik. Siz tarihe kara bir leke olarak geçtiniz. Bu yaptıklarınız yanınıza kâr olarak kalacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gün gelecek devran dönecek, sizler de tek tek hesap vereceksiniz.” ifadelerini kullandı.