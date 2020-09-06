Samanyolu Haber /Gündem / CHP Genel Başkan Yardımcısı da koronavirüse yakalandı /06 Eylül 2020 20:09

CHP Genel Başkan Yardımcısı da koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in de koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Onursal Adıgüzel koronavirüse yakalandı.

Test sonucunun pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Adıgüzel, son bir hafta içinde kendisiyle temas eden kişilerin test yaptırmalarını istedi.

Adıgüzel'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle…"
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