Samanyolu Haber /Politika / CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'kaos' çıkışı /13 Ekim 2020 18:35

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'kaos' çıkışı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel mahkeme tarafından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebinin reddi sonrasında bir açıklama yaptığı ifade edildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini reddeden yerel mahkeme için 'Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak kaosa zemin hazırlar' dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

Karar sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu’nda mahkemenin kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

'O zaman AYM’yi kapatalım'

"Anayasa’da diyor ki: AYM kararları Resmi Gazete’de hemen yayınlanır. Yasama yürütme ve yargı organlarını bağlar. Şimdi AYM’nin aldığı bir karara yasama uyuyor ama bir alt yargı organı diyor ki AYM kararlarına uymayacağım. Bir üst mahkemenin verdiği kararı alt mahkeme uymayacağım diyorsa orada bir çürüme var.

Devlet hepimizin devleti, vatan da hepimizin vatanı. Bu Anayasa referanduma gitti mi? Gitti. Beni bağlıyor, parlamentoyu bağlıyor, AYM’yi bağlıyor. Tuz kokar arkadaşlar, o zaman vatandaş da der ki, “Ben de vergi ödemiyorum, AYM kararına uyulmuyorsa ben neden vergi dairesinin müdürünün talebini yerine getireceğim?” Bir kaosa zemin hazırlanır.

Biz adaleti ayaklar altına alan bir karar olduğunda sessiz mi kalacağız? Bir kişi haksızlığa uğradığı zaman görmezden mi geleceğiz? Bir hakim çıkacak ben senin kararına uymayacağım diyecek. O zaman AYM’yi kapatalım, yargıyı da kapatalım. Hepimizin oturup vicdan sorgulaması yapması lazım."
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