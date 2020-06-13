CHP Genel Merkezi’nde koronavirüs alarmı





Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, virüs ilk olarak CHP Tarım Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ın sekreteri A.Ç.’nin eşinde çıktı. A.Ç. de test yaptırarak, akciğerini kontrol ettirdi.





Kontrolde hastalık belirtisine rastlanmaması nedeniyle A.Ç., Genel Merkez’e gelmeyi sürdürdü. Daha sonra boğazından alınan numunelerden A.Ç.’nin de koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Aynı zamanda A.Ç.’nin eşinin de ziyaretçi yasağına rağmen CHP Genel Merkezi’ne geldiği öğrenildi.





CHP Yönetimi, Sarıbal’ın sekreteri ile temas eden tüm personele 14 gün izin verdi. Sarıbal da dahil, Genel Merkez’de çalışan tüm personele test yapılacağı da öğrenildi.





Sarıbal’ın bu süre içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü belirtiliyor.