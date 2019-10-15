CHP Genel Merkezi'nde 'Hamidiye' değişimi...

Cumhuriyet Gazetesi’nden Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi’ni Ankara’daki Genel Merkezi’nde yıllardır kullanılan su markaları değiştirildi.





Independent Türkçe'de yer alan habere göre binada hem damacana hem de bardak su olarak Hamidiye su kullanılması kararlaştırıldı.





Bir süredir devam eden tartışmalarla gündeme gelen Hamidiye Su, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Hamidiye Kaynak Suları A.Ş. tarafından üretiliyor.





Türk Hava Yolları, 117 yıllık bir geçmişe sahip Hamidiye markası ile anlaşmasını 1 Ekim’de bitirmiş, bu karar sosyal medyada geniş yer almıştı.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum” ifadelerini kullanmıştı.





İmamoğlu ayrıca, “Ben her gün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşırıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor” demişti.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Ekim’de partisinin 27’nci dönem Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamada "Su bizim hayatımızın bir parçası. Su üzerinden bir toplum ayrışır mı? Su konusunda toplum bölünür mü? İstediğini içersin” diye konuşmuştu.