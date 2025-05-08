CHP, Hakan Fidan'ın diplomasını tartışmaya açtı: 'Hiçbir bilgi yok’

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ekrem İmamoğlu ve 28 kişinin 35 yıllık diplomalarının iptali ile gündeme gelen tartışmaları anımsatarak, kendisine 200 bin TL’lik tazminat davası açtığını duyurduğu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın özgeçmişinde lisansını tamamladığı söylenen Maryland Üniversitesi'ne bağlı Almanya'da askerlerin gitmesi için açtığı üniversiteyi YÖK’ün tanıyıp tanımadığını sordu.





Emir, “e-Devlet'te bu üniversite ile ilgili ’Kurulumuzda mevcut uluslararası listelerde yer almamaktadır’ deniliyor” ifadesini kullandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:





“60 MİLYAR DOLARA MAL OLDU BU ÜLKEYE”

"Cumhurbaşkanının saplantıları, kendi ikbal kaygıları, koltuğuna yapışma kaygısı kur korumalı mevduatta 60 milyar dolar; 19 Mart cuntasında, yani Ekrem İmamoğlu'nu, yani karşısındaki en güçlü adayı ‘cezaevine koyayım, kurtulayım’ kaygısı 60 milyar dolara mal oldu bu ülkeye, bu ülkenin yoksul insanlarına.





“BİZ BUNU E-DEVLET’TEN TARADIK”

Ama ben size gerçek bir soru sorayım. Değerli arkadaşlar; biliyorsunuz Hakan Fidan'ın adı cumhurbaşkanı adayı olarak geçiyor. Niye? Çünkü diyorlar ki, seçim zamanında olacak 2028'de. Peki, eğer seçim zamanında olacaksa o halde Tayyip Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı adayı olamaz. Adayınız kim? Sabahtan akşama kadar CHP'nin adayını konuşuyorsunuz. Sizin adayınız kim? Hakan Fidan mı? Ama demedi demeyin, Hakan Fidan'ın da diplomasına sorun olabilir. Hakan Fidan'ın kendi MİT'teki CV'sine bakıyoruz, kendisinin üniversite eğitimi biraz şüpheli. Açıklanması lazım. Niye? Çünkü NATO görevi sırasında Maryland Üniversitesi'nin Almanya'da askerlerin gitmesi için açtığı bir üniversiteye gittiği söyleniyor CV'sinde. Peki, bu üniversite gerçekten YÖK'ün tanıdığı, denkliğini kabul ettiği bir üniversite mi? Şüpheliyiz... Çünkü biz bunu e-Devlet'ten taradık. Bakın University of Maryland'ın University College biriminin girdiğimizde e-Devlet'ten diyor ki: ‘Kurulumuzda mevcut uluslararası listelerde yer almamaktadır’ diyor.





“BU ÜNİVERSİTEYİ YÖK’ÜN TANIDIĞI VE YÖK DENKLİĞİNİ KABUL ETTİĞİNE DÖNÜK HİÇBİR BİLGİ YOK”

Şimdi buradan ben Sayın Hakan Fidan'a soruyorum. Sizin yüksek lisansınız var, doktoranız var ama lisans eğitimi ile ilgili bu tereddüdü ortadan kaldırmak zorundasınız. University of Maryland University College'a gittiğinizi söylüyorsunuz ama şu anda bizim ulaşabildiğimiz veriler içerisinde bu üniversiteyi YÖK'ün tanıdığı ve YÖK'ün denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok. Bu denklikle ilgili YÖK'teki birimde herkes birbirinden korkuyor. Oradaki kadroları tarumar etmişler ve herkes birbirinden korkuyor, kimse cevap veremiyor. Ben şimdi resmi yoldan sordum, soru önergesi verdim ama bir de sizin çıkıp 'Evet ben bu üniversiteye gittim, o sırada da şöyle şöyle denkliği vardı' veya bir Dışişleri Bakanı olarak YÖK'e söylerseniz anında denklik durumunu, gerçekten YÖK'ün tanıyıp tanımadığını, sizin eğitim yaptığınız yıllardaki ilişkisini rahatlıkla ortaya koyabilir ve siz bu şaibeden kurtulabilirsiniz, kurtulmak zorundasınız.







