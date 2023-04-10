CHP hangi partiye kaç milletvekili adaylığı verdi?

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Altılı Masa’nın omurgası CHP’nin listesinden seçime girecek.





Masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti de dokuz kentte CHP ile ortaklığa gitti ve aday çıkarmadı. İYİ Parti’nin aday çıkarmadığı şehirler Adıyaman, Erzincan, Hakkari, Rize, Batman, Bartın, Düzce, Çorum ve Van oldu.





CHP de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday göstermedi.





Saadet Partisi’nden 24, Gelecek Partisi’nden 19, DEVA Partisi’nden 25 ve Demokrat Parti’den üç isim CHP listesinden milletvekili adayı gösterildi.





SAADET PARTİSİ





Afyonkarahisar 2. Sıra: Fatih Aydın

Ankara 3. Bölge 3. Sıra: Mesut Doğan

Antalya 5. Sıra: Şerafettin Kılıç

Bingöl 1. Sıra: Serdar Atalay

Bursa 1. Bölge 3. Sıra: Mehmet Atmaca

Çorum 4. Sıra: Seyit Ahmet Güher

Diyarbakır 3. Sıra: Abdurahman Ergin

Elazığ 2. Sıra: Abdullah Akın

Erzurum 2. Sıra: Murat Ozan

Gaziantep 9. Sıra: Mehmet İslam

Hatay 4. Sıra: Necmettin Çalışkan

Isparta 3. Sıra: Hüseyin Yıldızhan

İstanbul 1 Bölge 5. Sıra: Birol Aydın

İstanbul 2. Bölge 5. Sıra: Mustafa Kaya

İstanbul 3. Bölge 7. Sıra: Bülent Kaya

Kastamonu 2. Sıra: Kadir Yalçın

Kayseri 2. Sıra: Mahmur Arıkan

Kocaeli 3. Sıra: Hasan Bitmez

Kütahya 2. Sıra: Ahmet Sunar

Ordu 3. Sıra: Ahmet Toklucuoğlu

Rize 3. Sıra: Muhammet Yıldız

Sakarya 7. Sıra: Ali Fethi Gürler

Samsun 2. Sıra: Mehmet Karaman

Şanlıurfa 8. Sıra: Abdullah Direk

DEVA PARTİSİ





Adana 4. Sıra: Sadullah Kısacık

Ankara 1. Bölge 4. Sıra: Sadullah Ergin

Ankara 2. Bölge 2. Sıra: İdris Şahin

Balıkesir 3. Sıra: Burak Dalgın

Diyarbakır 2. Sıra: Ali İhsan Merdanoğlu

Elazığ 3. Sıra: Ahmet Yıldız

Erzurum 3. Sıra: Celal Zunguldak

Gaziantep 3. Sıra: Ertuğrul Kaya

Iğdır 1. Sıra: Yusuf Aslan

İstanbul 1. Bölge 7. Sıra: Elif Esen

İstanbul 1. Bölge 8. Sıra: Hasan Karal

İstanbul 2. Bölge 8. Sıra: Evrim Rizvanoğlu

İstanbul 3. Bölge 10. Sıra: Medeni Yılmaz

İstanbul 3. Bölge 6. Sıra: Mustafa Yeneroğlu

İzmir 1. Bölge 6. Sıra: Seda Kaya Ösen

Kahramanmaraş 2. Sıra İrfan: Karatutlu

Kayseri 3. Sıra: Burhan Bahadır Özsoy

Manisa 4. Sıra: Selma Aliye Kavaf

Mersin 3. Sıra: Mehmet Emin Ekmen

Siirt 1. Sıra: Umut Dayanan

Sivas 2. Sıra: Serdar İnce

Şanlıurfa 3. Sıra: Ahmet Tüysüz

Tekirdağ 3. Sıra: Cem Avşar

Yozgat 3. Sıra: İsmail Yılmaz

Zonguldak 3. Sıra: Doğa Şanlıoğlu

GELECEK PARTİSİ





Ankara 1. Bölge 5. Sıra: Nedim Yamalı

Antalya 4. Sıra: Serap Yazıcı Özbudun

Bursa 2. Bölge 2. Sıra: Kani Torun

Bursa 1. Bölge 6. Sıra: Alpaslan Yıldız

Çanakkale 3. Sıra: Yeşim Karadağ

Denizli 3. Sıra: Sema Silkin Ün

İstanbul 1. Bölge 10. Sıra: Selim Temurci

İstanbul 2. Bölge 7. Sıra: İsa Mesih Şahin

İstanbul 3. Bölge 8. Sıra: Doğan Demir

İstanbul 3. Bölge 15. Sıra: Fevzi Donat

İzmir 2. Bölge 7. Sıra: Mustafa Bilici

Kayseri 4. Sıra: Zülküf Arslan

Kocaeli 5. Sıra: Serap Çakır

Konya 2. Sıra: Hasan Ekici

Konya 4. Sıra: Ömer Ünal

Muğla 4. Sıra: Selçuk Özdağ

Samsun 3. Sıra: Mustafa Yeşilyurt

Şanlıurfa 4. Sıra: Abdullah Yeşil

Şırnak 1. Sıra: Nızar Ökten

DEMOKRAT PARTİ





İstanbul 1. Bölge 9. Sıra: Cemal Enginyurt

İzmir Birinci Bölge 7. Sıra: Haydar Altıntaş

İzmir İkinci Bölge 5. Sıra: Salih Uzun