CHP hangi partiye kaç milletvekili adaylığı verdi?

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Altılı Masa’nın omurgası CHP’nin listesinden seçime girecek.
Masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti de dokuz kentte CHP ile ortaklığa gitti ve aday çıkarmadı. İYİ Parti’nin aday çıkarmadığı şehirler Adıyaman, Erzincan, Hakkari, Rize, Batman, Bartın, Düzce, Çorum ve Van oldu.
CHP de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday göstermedi.
Saadet Partisi’nden 24, Gelecek Partisi’nden 19, DEVA Partisi’nden 25 ve Demokrat Parti’den üç isim CHP listesinden milletvekili adayı gösterildi.
SAADET PARTİSİ
Afyonkarahisar 2. Sıra: Fatih Aydın
Ankara 3. Bölge 3. Sıra: Mesut Doğan
Antalya 5. Sıra: Şerafettin Kılıç
Bingöl 1. Sıra: Serdar Atalay
Bursa 1. Bölge 3. Sıra: Mehmet Atmaca
Çorum 4. Sıra: Seyit Ahmet Güher
Diyarbakır 3. Sıra: Abdurahman Ergin
Elazığ 2. Sıra: Abdullah Akın
Erzurum 2. Sıra: Murat Ozan
Gaziantep 9. Sıra: Mehmet İslam
Hatay 4. Sıra: Necmettin Çalışkan
Isparta 3. Sıra: Hüseyin Yıldızhan
İstanbul 1 Bölge 5. Sıra: Birol Aydın
İstanbul 2. Bölge 5. Sıra: Mustafa Kaya
İstanbul 3. Bölge 7. Sıra: Bülent Kaya
Kastamonu 2. Sıra: Kadir Yalçın
Kayseri 2. Sıra: Mahmur Arıkan
Kocaeli 3. Sıra: Hasan Bitmez
Kütahya 2. Sıra: Ahmet Sunar
Ordu 3. Sıra: Ahmet Toklucuoğlu
Rize 3. Sıra: Muhammet Yıldız
Sakarya 7. Sıra: Ali Fethi Gürler
Samsun 2. Sıra: Mehmet Karaman
Şanlıurfa 8. Sıra: Abdullah Direk
DEVA PARTİSİ
Adana 4. Sıra: Sadullah Kısacık
Ankara 1. Bölge 4. Sıra: Sadullah Ergin
Ankara 2. Bölge 2. Sıra: İdris Şahin
Balıkesir 3. Sıra: Burak Dalgın
Diyarbakır 2. Sıra: Ali İhsan Merdanoğlu
Elazığ 3. Sıra: Ahmet Yıldız
Erzurum 3. Sıra: Celal Zunguldak
Gaziantep 3. Sıra: Ertuğrul Kaya
Iğdır 1. Sıra: Yusuf Aslan
İstanbul 1. Bölge 7. Sıra: Elif Esen
İstanbul 1. Bölge 8. Sıra: Hasan Karal
İstanbul 2. Bölge 8. Sıra: Evrim Rizvanoğlu
İstanbul 3. Bölge 10. Sıra: Medeni Yılmaz
İstanbul 3. Bölge 6. Sıra: Mustafa Yeneroğlu
İzmir 1. Bölge 6. Sıra: Seda Kaya Ösen
Kahramanmaraş 2. Sıra İrfan: Karatutlu
Kayseri 3. Sıra: Burhan Bahadır Özsoy
Manisa 4. Sıra: Selma Aliye Kavaf
Mersin 3. Sıra: Mehmet Emin Ekmen
Siirt 1. Sıra: Umut Dayanan
Sivas 2. Sıra: Serdar İnce
Şanlıurfa 3. Sıra: Ahmet Tüysüz
Tekirdağ 3. Sıra: Cem Avşar
Yozgat 3. Sıra: İsmail Yılmaz
Zonguldak 3. Sıra: Doğa Şanlıoğlu
GELECEK PARTİSİ
Ankara 1. Bölge 5. Sıra: Nedim Yamalı
Antalya 4. Sıra: Serap Yazıcı Özbudun
Bursa 2. Bölge 2. Sıra: Kani Torun
Bursa 1. Bölge 6. Sıra: Alpaslan Yıldız
Çanakkale 3. Sıra: Yeşim Karadağ
Denizli 3. Sıra: Sema Silkin Ün
İstanbul 1. Bölge 10. Sıra: Selim Temurci
İstanbul 2. Bölge 7. Sıra: İsa Mesih Şahin
İstanbul 3. Bölge 8. Sıra: Doğan Demir
İstanbul 3. Bölge 15. Sıra: Fevzi Donat
İzmir 2. Bölge 7. Sıra: Mustafa Bilici
Kayseri 4. Sıra: Zülküf Arslan
Kocaeli 5. Sıra: Serap Çakır
Konya 2. Sıra: Hasan Ekici
Konya 4. Sıra: Ömer Ünal
Muğla 4. Sıra: Selçuk Özdağ
Samsun 3. Sıra: Mustafa Yeşilyurt
Şanlıurfa 4. Sıra: Abdullah Yeşil
Şırnak 1. Sıra: Nızar Ökten
DEMOKRAT PARTİ
İstanbul 1. Bölge 9. Sıra: Cemal Enginyurt
İzmir Birinci Bölge 7. Sıra: Haydar Altıntaş
İzmir İkinci Bölge 5. Sıra: Salih Uzun