CHP, HDP ile ittifak kuracak mı?

Gaziantep'te temaslarda bulunan CHP lideri gazetecilerin gündemle ilgili sorularına cevap verdi.





"ADAYLIĞI DÜŞÜNÜP TARTIŞIRIZ"





Erken seçim tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, erken seçimi “millet beladan kurtulsun diye istediklerini” kaydetti. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorusuna da “Biz bir ittifakın içerisindeyiz. Eğer cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu gündeme gelirse, oturup konuşur, kararı veririz. Karşımızda Cumhur İttifakı var. Orada demokratik gelenek de yok. Bir kişi ‘Ben adayım’ diyor, onlar da bir şey demiyor. Karşı tarafta düşünme yok” yanıtını verdi.





HDP İLE İTTİFAK TARTIŞMASI





CHP’nin HDP ile ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine de Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “HDP’nin ittifaka hazır olduğunu ilk defa sizden duyuyorum. Benim bildiğim genel başkanları açıklama yapıp, ‘Biz ittifak içinde değiliz. İttifak da yapmayacağız’ dedi. İttifak yaparlar, yapmazlar, böyle bir niyetleri var mı, yok mu, ben bilemem. Bizim ittifakımız bellidir. Kimlerle beraber masaya oturduğumuz bellidir. Yerel seçimlerde de diğer seçimlerde de kamuoyuna açıkladık. Türkiye’de iki ittifak var. Bir devleti soyulacak olan organ olarak görev alan bir ittifak var. Diğer ittifak da milliyetçi ve yurtseverlerin ittifakıdır. Biz ikinci ittifakta yerimizi aldık.”





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklanmasına yönelik, “Korkmaz gibi bir insan Türkiye Cumhuriyeti’nde at oynatıyor, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa, arkasında ciddi bir siyasi güç vardır. Konuşması gereken, iktidarın başındaki kişi. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir” dedi.

