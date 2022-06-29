CHP, HDP ve İYİ Parti'den ortak karar

Meclis'te Sayıştay gerginliği yaşandı.





Bir süredir işlevsizleştirildiği iddialarıyla gündeme gelen Sayıştay'a 5 yeni üye seçilmesi sırasında CHP, HDP ve İYİ Partili vekillerin, "muhalefetin görüşünün alınmadığını ve hangi kriterlere göre hareket edildiğinin açıklanmadığını" belirterek oylamaya katılmadığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi. Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Muhterem İnce, Sayıştayın yeni üyeleri oldu. Sayıştay üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçildi. Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Erdoğan Durkut, Selim Erdem ve Ramazan Selek, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Mahmut Kazan ve diğer adaylar kontenjanından Muhterem İnce, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

CHP, HDP, İYİ PARTİ PROTESTO EDEREK SEÇİME KATILMADI





CHP: SAYIŞTAY'IN GÖREVİNİ YAPMASINI ENGELLENİYOR





CHP, HDP ve İYİ Parti, "Sayıştay Başkanlığına seçilecek adayların belirlenmesinde muhalefetin görüşünün alınmadığı, adayların belirlenmesinde hangi kriterlere göre hareket edildiğinin açıklanmadığı" belirterek oylamaya katılmadı.Seçimde AKP ve MHP'den 246 milletvekili oy kullandı.Oylama öncesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biraz sonra Sayıştayda boş bulunan 5 üyelik için Genel Kurulca bir seçim gerçekleşecek. Ancak Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamunun parasının hesabını soran anayasal bir kuruluştur. Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yani milletin gözü ve kulağı olmak zorundadır. Oysa Sayıştay, bu iktidar tarafından kör ve sağır hâle getirilmiştir. Sayıştay, başta kamunun trilyonlarca liralık varlığını kontrol eden Türkiye Varlık Fonu olmak üzere, kamuya ait birçok kuruluşu denetleyememektedir. Denetlediği kuruluşlarda ise ciddi bir denetim yapamamakta, denetim sırasında tespit edilen yolsuzluklara, usulsüzlüklere, yasa dışı iş ve işlemlere ilişkin bulgular ise sansür edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinden ve milletten saklanmaktadır. İktidar tarafından yapılan partizanca seçimler Sayıştayın görevini tam olarak yapmasını yıllardır engellemekte, yapılan yolsuzluklara, usulsüzlüklere âdeta yol verilmektedir. Bu saydığım nedenlerden ötürü, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak biraz sonra yapılacak seçimlere katılmıyoruz" dedi. Altay'ın konuşmasının ardından CHP milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu terk etti.